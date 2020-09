Il s’agit du Prix Orange de l’Entrepreneur Social Afrique/Moyen-Orient. Ce Programme qui donne la possibilité de présenter des projets qui proposent des solutions technologiques visant à améliorer les conditions de vie des populations sur le continent africain et au Moyen-Orient. Des projets numériques adressant les problématiques grand public (services bancaires mobiles, télémédecine, applications numériques pour l’éducation ou l’agriculture…). Des projets associés à l’utilisation croissante du mobile et ayant des opportunités prometteuses en terme d’impact sociétal.

Pour la 10 eme édition, Monsieur Frederic Debord, Directeur General d’Orange Cameroun qu’accompagnait Mme Tasha (Présidente du Grand jury), a procédé ce vendredi 18 septembre 2020 au 1er étage de l’agence Orange Cameroun d’Akwa soudanaise abritant le Orange Digital center (ODC), le dernier né de la galaxie Orange, à la présentation et la remise des chèques récompensant les lauréats Camerounais du Prix (POESAM). En présence des développeurs et bloggeurs. Dans son propos, M. Debord précisera que « le Cameroun a souvent été à l’honneur pour le concours international avec des acteurs comme CAYSTI devenu aujourd’hui une référence pour les plateformes de contenus éducatifs ou l’AUI de Serge Njidjou 1er prix de l’édition 2019 avec sa couveuse 100% made in Cameroun. Pour cette 10ème édition, des 188 dossiers évalués, 13 ont été retenus pour aller challenger les champions des autres pays de la zone MEA (Middle East and Africa) dont le Cameroun fait partie ».

Conditions de participation : Tout étudiant, salarié ou entrepreneur, âgé de plus de 21 ans, sans restriction de nationalité, ou toute organisation en activité crée depuis moins de 3 ans peut participer à ce prix. Les entreprises ou les projets présentés doivent cibler le pays d’Afrique et du Moyen-Orient où Orange est implanté et listés dans le règlement*.

Contexte sécurito-sanitaire obligeant et fort des impératifs inhérents aux uns et aux autres, certains des membres du jury et même des candidats ont vécu la cérémonie de remise de prix à distance. Ce fut le cas de Marthe-Sandrine Mpollo, promotrice de la start-up « NaYa limited »,

double lauréat (1er prix national et Prix spécial féminin) qui, s’exprimant au nom des nominés en visioconférence via Skype, ne manquera pas « d’exprimer leur bonheur de se voir ouvrir les portes de l’entreprenariat et leur reconnaissance à Orange pour l’opportunité que représente pour ces jeunes développeurs une telle compétition » 1er prix : Na-Ya limited (secteur Santé) porté par Marthe-Sandrine Mpollo : 2 000 000 frs CFA 2ème prix : SmartA (secteur agricole) porté par Mboule Ediango Marc : 1 000 000 frs CFA 3ème : Bookbookshop.com (secteur éducation) porté par Belibi Fotso Thomas : 500 000 frs CFA. Prix spécial féminin : NaYa limited : 1 000 000 frs CFA

Le Prix Orange pour l’entrepreneur Social s’inscrit non seulement dans le cadre de la politique de responsabilité sociale d’Orange mais également dans la stratégie d’innovation qui fait d’Orange Cameroun aujourd’hui un acteur incontournable de la transformation numérique au Cameroun avec des dispositifs innovants comme Orange Digital center à travers lequel elle marque sa volonté de rester au service du développement sociétal et économique du pays.