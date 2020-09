Les 14 personnes illégalement interpellées hier 22 septembre 2020 à Bandjoun (carrefour Soung), chef-lieu du département du Koung Khi, seront présentées tout à l’heure devant le Procureur près les Tribunaux de Première et de Grande Instance de Bandjoun, Monsieur Stève TALLYNG, magistrat de 2ème grade. Parmi ces personnes, 06 sont en garde en vue à la Brigade territoriale de Bandjoun et 08 au Commissariat de Sécurité publique de Bandjoun, dans des conditions pratiquement inhumaines et inacceptables et subiraient des actes de torture.

Il s’agit entre autres de Monsieur Guy KUATE, communal MRC dans l’arrondissement de Poumougne, de dames Chanceline ATUEAM DJUIGNE, Olive MATCHUM, des sieurs Gaétan FOTSO, Christophe FOTSO, Stéphane KETCHA, Progrud, Guy Décor TATOU, André BOPDA et bien d’autres parmi lesquels les passants.

Mandela Center International y a dépêché une équipe qui suit de près la situation.

Mandela Center International exige AVEC TOUTE LA FERMETE leur libération IMMEDIATE et SANS CONDITION.

Mandela center International avisera dans les prochaines heures.

Le Secrétaire Exécutif Permanent