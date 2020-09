La longueur de l’épée du diable ne vaincra jamais la conscience du juste, et ne brisera jamais la foi de celui qui porte les espérances du dialogue et la promesse de la réconciliation

Nous devons continuer à chanter les louanges de la paix, à garder la main tendue vers ceux qui s’égarent dans les discours de la haine, et à savoir gérer sans les dramatiser d’avantage, ces méchancetés qui troublent profondément les esprits autant qu’elles nous interrogent profondément. L’équilibre mental pourrait certes être en cause, MAIS QUE FAIRE ?

Ne vous moquez point de l’équilibre mental de celui qui vient à vous avec le feu ou par le feu, acceptez-le en compatriote et indiquez-lui le juste chemin, parce que finalement, sans lui nous ne comprendrions jamais que la faute est humaine, que la repentance est toujours possible, que le pardon est nécessaire et que la paix est indispensable.

A ceux qui voudront vous convaincre de mettre à mort les égarés et les méchants, dites-leurs que la nation est une grande famille arc-en-ciel, faite de tout cela aussi, d’eux et de vous./.