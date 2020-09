CAMEROUN :: Levée de corps et mise en bière : Plus de 200 personnes aux cérémonies :: CAMEROON

Les morgues ont recommencé à drainer du beau monde alors que les instructions du Minsanté limitent à 15 le nombre de participants à ces rencontres.

Vendredi 11 septembre, à la morgue du Centre hospitalier et universitaire (Chu) de Yaoundé, il est 9h. Une voix retentit : « portez vos masques ! » A l’entrée, un monsieur en uniforme assure la sécurité. A quelques mètres de là, une foule immense. Le port du cache-nez n’est plus d’actualité. Désormais, c’est juste une formalité pour avoir accès la morgue. Une fois sur les lieux, les masques recouvrent les mentons et non le nez et la bouche, contrairement à ce qui est demandé.

L’application des dispositions de la lettre du ministère de la Santé publique relative aux cérémonies funéraires peine à être respectée. Dans les correspondances qu’il a signées le 22 mars dernier, Malachie Manaouda demande en effet aux directeurs d’hôpitaux d’observer de nouvelles dispositions dans l’organisation des cérémonies de levée des corps et de mise en bière dans les morgues. Il s’agit de « la limitation du nombre maximal de personnes aux dites cérémonies à 15 ; s’assurer du respect des mesures de distanciation dans les différentes chapelles ardentes, en fonction de la capacité d’accueil ; réduire la durée desdites cérémonies à une période maximale de 15 minutes ; veiller au départ immédiat du cortège funeste de la morgue dès la fin de la cérémonie ».

Ici, ces instructions réitérées dans une note du directeur général du Chu de Yaoundé, le Pr Arthur Essomba, à l’intention du public, ne sont pas prises en compte. Ni le nombre de personnes, ni la distanciation ne sont observés. Le cache-nez porté au préalable est transformé en mouchoir : certains s’en servent pour s’essuyer les larmes. D’autres en ont même fait leur éventail. « Il est très difficile de faire respecter les mesures barrières au niveau des morgues. C’est un milieu d’où se dégagent les émotions fortes. Tous les membres de la famille veulent voir le corps. C’est très difficile de contenir la foule », confie un thanatopracteur en service au Chu.

De plus en plus, il y a des levées de corps auxquelles plus de 200 personnes prennent part, au grand mépris des prescriptions du Premier ministre, Joseph Dion Ngute, qui limitent à 50 le nombre maximal de personnes par regroupement sur l’ensemble du territoire national. « C’est vraiment difficile de retenir la foule lors des dépôts et des levées de corps. Nous déplorons toujours l’attitude de certains administrateurs comme les hauts gradés de l’armée qui refusent de se conformer à la règle », se plaignent des croque-morts.