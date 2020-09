CAMEROUN :: Les ministres Achille Bassilekin et Issa Tchiroma à la PNPE d'Edea pour remettre des parchemins :: CAMEROON

Edea, département de la Sanaga- Maritime, dans la région du Littoral Cameroun. Ce vendredi 11 septembre 2020.

Les ministres Achille Bassilekin III des Petites et moyennes entreprises de l'Economie sociale et de l'Artisanat ( Minpmeesa), et son collègue Issa Tchiroma Bakary de l'Emploi et de la Formation professionnelle, sont à Edea ce jour, pour la remise des attestations de fin de formation en Qualité- Hygiene- Sécurité et Environnement (QHSE), aux lauréats de la pépinière nationale pilote d'entreprises d'Edea ( PNPE).

Il s'agit d'un couronnement qui a vu les apprenants débuter la formation théorique et pratique le 07 septembre 2020. En effet, les 18 lauréats de la première cuvée de la PNPE d'Edea ont été les principaux bénéficiaires de cette formation.

Ces derniers ont acquis des connaissances nouvelles dans les domaines de l'agro- industrie, du management de la qualité, de l'hygiène, de la santé, de l'environnement et de la sécurité au travail.

Rendez-vous vous donc tout à l'heure à 11 heures, pour la cérémonie de remise conjointe des attestations de fin de formation par le ministre des PME, et celui de la Formation professionnelle.