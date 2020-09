CAMEROUN :: La fondation Maptue Fotso annonce une cérémonie d'hommage à Fotso Victor à Paris et à Bruxelles :: CAMEROON

Hommages à Victor Fotso, le dernier Bamiléké Les Grassfields, le Cameroun, et l’Afrique ont perdu le 19 mars dernier Victor Fotso, un homme exceptionnel.

Dès la rentrée prochaine, la Fondation Fotso Maptué choisit de saluer sa mémoire sobrement, dignement en rendant hommage à un être qui a incarné le rêve et le génie africains.

Nous avons une occasion unique et historique de célébrer la vie du Patriarche Fotso en mettant la lumière sur ce que notre continent fait de mieux sur les terres de ses anciennes puissances coloniales.

Le 17 septembre à 14h30, une messe privée aura lieu à la Cathédrale Saint Louis des Invalides de Paris.

Elle est réservée à sa famille, ses proches et ses pairs. Elle se fera dans la stricte intimité.

A 18h une messe publique à l’Église Saint Sulpice.

Tout le monde est convié.

Cependant pour des soucis d’organisation, nous vous prions de confirmer votre présence par mail saintsulpice@fotso.org .

Le 24 octobre à 14h30, une messe publique se tiendra à la Cathédrale Saints Michel et Gudule de Bruxelles et enfin le 25 octobre une conférence au Musée de l’Afrique Centrale de Tervuren à 15h30 : Victor Fotso, le Dernier Bamiléké.

Pour les réservations, l’adresse mail est bruxelles@fotso.org .

Le souhait de la fondation est de fédérer et d’ajouter une touche africaine afin de rappeler d’où venait le Patriarche Fotso et qui il était : un homme qui a fait l’histoire en laissant des traces de son passage sur terre en aidant son prochain.

Victor Fotso savait que son créateur, les traditions et les valeurs africaines ont rendu son destin possible. Le deuil est un moment sacré centré sur le disparu en particulier lorsqu’il est le Dernier Bamiléké, un homme hors du commun qui a su partager.

La Fondation Fotso Maptué a choisi de le faire en conviant tous ceux qu aimaient, respectaient, admiraient le Patriarche Fotso et ainsi rendre hommage à un grand africain qui en prenant son destin est entré dans l’histoire.

À propos de la Fondation Maptué Fotso : Créée en avril 2016 pour les 90 ans de Victor Fotso, visionnaire entrepreneur et philanthrope camerounais tout en rendant hommage à sa mère Maptué Thérèse, elle s’inscrit donc dans la continuité de deux longue histoires et d’un destin hors du commun. C’est parce qu’il était enfin temps que les siens se montrent dignes de Victor Fotso, qu’elle a une mission à la fois simple et ambitieuse : changer et faire connaitre l’Afrique pour sauver le monde !

