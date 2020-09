CAMEROUN :: Election des Conseils Régionaux: La réaction du MPDR sur la Convocation des Collèges électoraux :: CAMEROON

Le Président de la République, SEM. Paul Biya, a signé ce jour 07 septembre 2020, le Décret n°2020/547, relatif à la convocation des Collèges électoraux pour l’élection des Conseils régionaux le 06 Décembre 2020.

Le MPDR exprime sa satisfaction pour cette bonne nouvelle attendue avec une particulière excitation et une émotion légitime par le peuple camerounais, par les partenaires internationaux, ainsi que par tous les amis de notre pays.

L’élection des Conseils régionaux constitue en effet, la finalisation d’un processus de modernisation et d’avancement de notre système de gouvernance. L’intérêt majeur des Conseils régionaux réside dans une décentralisation poussée permettant une meilleure gestion locale et par conséquent une responsabilisation accrue des élus locaux, une prise en compte effective des besoins et des préoccupations des populations à la base, et une plus grande contribution de ces dernières à la construction de leur destin.

Le MPDR lance un appel à tout le corps électoral concerné, de même qu’à tous les acteurs politiques, afin que tout soit mis en en œuvre, pour le succès de cette opération d’une extraordinaire portée politique. Il s’agit d’une étape majeure de notre histoire, chargée de promesses et gage de maturité.

Le MPDR saisi cette occasion, pour rappeler qu’il reste un parti ouvert à tous ceux et à toutes celles, éligibles et respectueux des principes de dialogue et de réconciliation, qui souhaiteraient porter ses couleurs lors de cette élection./.

Yaoundé, le 07 Septembre 2020

Le Président, Médiateur Universel

SHANDA TONME