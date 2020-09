CAMEROUN :: Tuée pour un sous-vêtement :: CAMEROON

La victime était accusée d’avoir volé le slip de sa coépouse à des fins ésotériques.

Yabeka Adjia, 52 ans est morte le 05 septembre après une bastonnade qui lui a été infligée au village Yoko Sire. La scène se déroule aux environs de 6h30 min. Fadimatou Awal 37 ans, et coépouse de la victime déclare qu’après sa toilette du matin elle a oublié son sous vêtement dans la salle de bain. Et lorsqu’elle revient pour récupérer son slip pour étaler sur la corde au soleil, grande est sa surprise qu’il n’y est plus.

Elle n’hésite pas de pointer du doigt Yabeka Adjia qui a utilisé la même salle de bain juste après elle. Une violente altercation verbale entre les deux femmes s’en suit, l’alerte est donnée dans tout le village et les riverains envahissent le domicile de Sidima (le mari des deux femmes antagonistes). Ndjémana, le premier notable du chef qui réside à proximité du lieu est saisi, la foule très en colère veut en découdre avec Yabeka Adjia. C’est alors que le notable décide de mettre la mise en cause en sécurité chez le chef. Chemin faisant vers la chefferie, Yabeka Adjia et Ndjémana sont bastonnés à coups de gourdins par des populations.

Les hommes en tenue de passage dans un pickup tentent de mettre de l’ordre, et transportent Yabeka Adjia et Ndjamana vers l’hôpital à Bétaré Oya. Mais malheureusement Yabeka Adjia décède en cours de route. Le notable quant à lui, après une journée d’observation est rentré au village car ses jours ne sont plus en danger. Sidima était absent de la maison au moment de ce malheureux incident. Yabeka Adjia était accusée de pratique de sorcellerie dans le village et elle avait déjà plusieurs fois été convoquée à la chefferie.

Selon les informations recueillies auprès des riverains entre 2015 et 2020, elle a été privée de séjour dans le village pour les mêmes raisons. Yoko Siré est un village de l’arrondissement de Ngoura, mais qui se trouve sur l’axe Bertoua–Garoua Boulai.