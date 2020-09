Paypall de l'opération Coup de Grâce restitué: Remerciements de la diaspora de Belgique à Me Touko A :: BELGIUM

Les associations patriotiques et combattantes camerounaises de Belgique viennent d'apprendre que Paypal aurait débloqué après 16 mois d'une grande bataille juridique 11 169,67 £, environs 12 500€, cotisés par la diaspora combattante pour l'opération « Coup de grâce » du 18 mai 2019 à Paris.

A cette occasion, nous adressons nos sincères félicitations à Me Amédée Dimitri Touko Tom ainsi qu'aux autres combattants qui l'on accompagné dans cette longue et difficile entreprise.

Pour mémoire, ce compte, qui jusqu'ici était géré par la Fédération UK, présidée par le Combattant Brice NITCHEU était indisponible pour tout paiement, car était en cours de vérification par PAYPAL, comme en faisait foi, la mention: « We need more information to resolve a problem with your account ».

Après remise des clés du compte Paypal par le combattant Brice Nitcheu à Me Touko Amédée, ce dernier avait relevé à travers un communiqué " Qu'aucune opération en débit n'apparaît sur ledit compte depuis le 05 mai 2019". En clair, aucune dépense n'a été effectuée sur les fonds collectés au titre de l'Opération « coup de grâce. » ou la grande manifestation de la diaspora camerounaise du 18 mai 2019 à Paris.

L'éminent juriste avait également promis "de mettre à la disposition de tous, les éléments comptables expurgés des noms des contributeurs, qui y sont renseignés dès que Paypal débloquera la situation"



L'action juridique et patriotique que Maître Touko Amédée vient de remporter, représente une étape de victoire sur les forces maléfiques qui avaient signalés négativement le compte Paypal de collecte des fonds nécessaires pour l'organisation de l'opération « Coup de grâce »,

Malheureusement pour eux, ils avaient sous-estimé la détermination et l'engagement de la diaspora combattante, qui ont permis de relever haut la main ce défi et d’infliger une véritable défaite aux forces négatives proches du pouvoir dictatorial de Yaoundé .

Cette victoire de la manifestation de la vérité et de la justice est d’autant plus retentissante qu'elle viendra mettre du baume dans le cœur des combattants Camerounais et les galvaniser davantage pour des actions futures.

Nous avons la ferme conviction que le travail abattu par Me Touko Amédée pour le déblocage de cet argent du peuple est sans nul doute l’expression de l’appréciation sans faille de son engagement pour la promotion des valeurs républicaines ainsi que son dévouement dans le combat politique pour un meilleur Cameroun.

Par ce communiqué, nous (Les associations patriotiques et combattantes camerounaises de Belgique) remercions une fois de plus Me Touko Amedée pour ce résultat positif abattu après une longue bataille juridique

Nous profitons également de cette victoire pour suggérer à la diaspora combattante de mettre sur pied un comité ad hoc constitué des représentants de chaque pays (Allemagne, France, Belgique, Angleterre, Suisse, États Unis d'Amérique, etc).

Ce comité pourra travailler sur la répartition de cette cagnotte.

Les associations patriotiques et combattantes camerounaises de Belgique suggèrent également que ces fonds soient alloués en partie à des associations humanitaires actives au Cameroun telles Survie Cameroon Survival Initiative – SCSI, La Fondation Ayah etc.

Une autre partie de ces fonds seraient utiles pour l'organisation des méga manifestations dans les capitales européennes

Nous avons gagné la bataille, et non la guerre ! Nous devons rebondir sur un élan de solidarité et d’unité afin de concrétiser la dynamique des « winners » lors de nos prochaines étapes de la mobilisation.

Fait à Bruxelles, ce lundi07 septembre 2020

- Gisèle Emegue, pour ASI (Action Solidaire Internationale)

- Hugues SEUMO, pour le CEBAPH (Cercle Belgo-Africain Pour la Promotion Humaine),

- Ophilia BIH, pour le CODE ( Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora),

- Kadji Elie pour la Fondation MOUMIE,

- Fabrice Njayou, pour Action Solidaire Pour Marafa (ASMA),

- Marcel Tchangue, pour le CNI ( Collectif national contre l'impunité au Cameroun),

- Oscar Waffo, pour le Mouvement de février 2008 au Cameroun