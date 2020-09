Les casinos ne désemplissent pas au Cameroun :: CAMEROON

Grâce à Internet jouer au casino est devenu une des activités les plus populaires au monde, même au Cameroun !

Internet a indubitablement popularisé les jeux de casino. D’abord avec le poker en ligne suivi par les autres jeux, il est désormais possible de jouer au casino sur toute la planète, de Macao à Las Vegas.

Les casinos se sont aussi installés au Cameroun à Yaoundé et Douala. Le pays compte désormais pas moins de 3 établissements de qualité.

Deux d’entre eux sont plus destinés aux touristes étant rattachés à des complexes hôteliers de luxe, moins accessibles à la population locale.

La fièvre du jeu

La fièvre du jeu a gagné de nombreux Camerounais qui se passionnent pour les paris sportifs, en particulier pour le football et les courses de chevaux. Les jeux en ligne ne sont pas encore très populaires du fait de l’accès limité à Internet par une majorité de la population et a des connexions que ne sont pas stables et rapides.

Pour les étrangers ou les locaux, le seul moyen de se divertir c’est de se rendre dans un casino et profiter des tables de roulette ou des machines à sous. A Yaoundé il faut aller au ’Hilton Casino & Hôtel et à Douala soit au Treasure Hunter Casino soit au Casino & Pullman Rabingha Hôtel.

Hôtel et casino à Yaoundé

Le Hilton Casino & Hôtel, se trouve au cœur du centre-ville Yaoundé. Proche des grands centres commerciaux, c’est les des hôtels internationaux les plus réputés de la capitale. Un service impeccable, une sécurité de haut vol et une cuisine exquise respectant les standards d’hygiène les plus élevés sont les ingrédients qui ont contribué à sa renommée internationale.

Le complexe possède une piscine, une salle de fitness, plusieurs terrains de tennis et de squash ainsi que des salles de ping-pong, de quoi passer du bon temps ! Mais ce n’est pas tout. L’hôtel possède cinq restaurants gastronomiques et son casino qui est au cœur de l’établissement. Les joueurs ont à leur disposition plus de trente machines à sous, huit tables de roulette et de blackjack. Ce n’est pas le plus grand casino du pays mais c’est sans aucun doute le plus somptueux

Et aussi à Douala

A Douala on peut aussi jouer dans deux casinos. Le premier, à l’instar du Hilton de la capitale, le Casino & Pullman Rabingha Hôtel offre principalement aux touristes et aux hommes d’affaires une association hôtel et casino pour se divertir. Ce dernier propose en plus de celui de Yaoundé des tables de poker. On y joue le Texas Hold’em , la version la plus appréciés par les Camerounais amateurs de poker.

Autrement, l’hôtel dispose d’un terrain de golf, de piscine, de centre de fitness, de courts de tennis et aussi de salles de réunion.

Un véritable casino

Enfin, pour les locaux, il est bien plus pratique de fréquenter le Treasure Hunter Casino de Douala, qui est une véritable salle de jeux non rattachée à un hôtel. On y trouve non seulement les mêmes jeux que les deux autres, mais aussi le mini-baccarat, le Jin Long dans une salle spécifiquement conçue pour les jeux de hasard asiatiques ainsi que de nombreuses variantes du poker comme l’Ultimate Texas Hold’em, le Treasure Poker ou l’Oasis Stud Poker.

Une salle indépendante est entièrement dédiée aux paris sportifs.

Un bar et un buffet sont à disposition des joueurs le week-end.

C’est l’endroit idéal pour se divertir en couple ou entre amis !