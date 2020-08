CAMEROUN :: Le Manifeste du Médiateur Universel: APPEL A LA DECENCE :: CAMEROON

Dans la quête de destruction de certains, le discours biaisé et le mensonge laissent vite la place à l’indécence soutenue par des trafics d’images, des fabrications des preuves et des travestissements. D’honnêtes citoyens, des hauts commis de l’Etat surtout, sont voués aux gémonies de la dépravation des mœurs et jetés à la vindicte populaire. Rien n’est jamais fortuit, et tout procède de planifications structurées.

Il ne doit échapper à aucun esprit juste et sain, qu’à chaque fois, des sommités respectables, des brillances professionnelles et des hauts commis en sont victimes. Tout arrive au moment où leur progression et leur réussite, font l’unanimité et que des rumeurs leur projettent moult récompenses et reconnaissances politiques.

Construire des vengeances sataniques pour tuer une nation, ruiner la crédibilité d’un Etat, orchestrer la déchéance d’une République, le tout par la force d’images, de récits et de proclamations outranciers, est une stratégie qui éloigne de nous, la convivialité et l’esprit du vivre ensemble. Les auteurs de ces crimes doivent savoir qu’ils ne sont jamais anonymes.

Quand la lâcheté, la Jalousie et la Haine aboutissent aux atteintes à la vie privée du citoyen, fusse une personnalité publique, nous prendrons la parole pour condamner. Aujourd’hui c’est le ministre des Finances, hier c’était tel autre Ministre, Directeur Général ou Artiste accompli. Mais pourquoi et surtout donc le ministre des Finances, à un moment si délicat, et au lendemain de différentes clarifications et entretiens sur sa maîtrise des problèmes budgétaires du pays ? NOUS EN APPELONS FERMEMENT A LA DECENCE./.

SHANDA TONME

« Nous sommes un parti politique porté sur ses fonds baptismaux pour le salut du dialogue et de la réconciliation. Nous sommes le creuset d’un destin exceptionnel pour notre pays. Nous sommes constitué de toutes les espérances, de toutes les tolérances, de toutes les solidarités, de toutes les compassions ainsi que de toutes les conciliations. Nous faisons nôtre, la sagesse d’un illustre homme d’Etat contemporain selon laquelle, le Cameroun est à construire et non à détruire. Nous tournons résolument le dos à toutes les haines, tous les sectarismes, toutes les injures et tous les extrémismes. Nous croyons à notre pays comme un havre de paix où tous ensemble, nous nous donnons la main pour avancer vers un destin heureux ». Shanda Tonme