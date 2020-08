MONDE ENTIER :: Titan Dice, le jeu de dés en ligne pour les amateurs de Casino :: WORLD

La chance sourit au plus audacieux ! Si vous pensez que votre destin est de faire fortune, Titan Dice est la solution pour le réaliser. Tentez votre chance aux dés et laissez le hasard décider. Si vous avez confiance en vous, alors n’hésitez pas à vivre une expérience enrichissante avec le titre Titan Dice de Supergoal Casino en ligne.

Un jeu populaire

Ce n’est pas un hasard si les jeux de dice font parfois des apparitions au cinéma car ils sont appréciés dans les casinos depuis plusieurs années. Supergoal ne proposant que des jeux de qualité et intéressants, il était tout à fait logique de proposer un jeu de dés. Retrouvez donc dans Titan Dice, des possibilités incroyables de se faire beaucoup d’argent avec un choix de thème et des fonctionnalités uniques.

Une expérience de jeu unique

Titan Dice vous propose un environnement de divertissement réaliste qui vous assure de toujours passer un bon moment. Les aspects graphique et sonore sont de grande qualité pour rendre l’expérience unique. Dans son fonctionnement, le jeu est très réaliste et propose une table virtuelle de jeu et un tableau de gains. Deux dés permettent de savoir quel est le numéro à chaque tirage, et vous devez sélectionner la mise. Quand c’est fait, il faut juste cliquer sur le bouton « Roll » pour lancer les dés. Si le numéro obtenu concorde avec votre mise, vous remportez la partie.

Le titre propose toutes les fonctionnalités connues du jeu de dé classique. L’historique des résultats des tours précédents s’affiche sur le côté gauche afin de vous guider dans vos différents choix.



Deux modes de jeu

Le jeu propose deux modes : le mode démo et le mode argent réel.



Le mode démo vous permet de jouer à Titan Dice sans pour autant dépenser la moindre somme. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire pour commencer une partie. Les règles restent les mêmes que dans la version en argent réel et vous recevez une cagnotte virtuelle pour commencer. Choisissez votre mise, réglez votre pari et la partie peut commencer. Ce mode a deux fonctions principales : la première consiste à vous entraîner. Vous apprenez les règles par la pratique et mettez en place des stratégies de jeu. La deuxième fonction de ce mode, c’est de vous divertir. Vous allez prendre plaisir à jouer à votre jeu préféré sans avoir à dépenser.

Le mode argent réel est celui grâce auquel vous allez vous enrichir en gagnant de folles sommes d’argent. Après avoir mis en place des stratégies de jeu avec le mode gratuit, vous pouvez miser de l’argent réel provenant de votre compte joueur. C’est ici que votre vie peut changer car le jeu est assez généreux en pourcentage de gain. Si vous avez pu mettre en place une bonne stratégie, vous pouvez limiter les pertes pour maximiser vos gains et devenir riche en quelques tours. Il ne faut seulement être un expert pour sortir vainqueur de sur Titan Dice. Etant donné que les règles sont simples, tout le monde peut facilement gagner avec un peu de chance.