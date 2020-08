CAMEROUN :: Ebolowa : Le coordonnateur du campus annexe de Soa limogé :: CAMEROON

Eustache Akono Atangane a été relevé de ses fonctions après avoir copieusement bastonné deux jeunes hommes.

13 jours. C’est le temps que le ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement supérieur (Minetat-Minesup), Jacques Fame Ndongo, a pris pour rendre sa décision après l’incident produit le 07 août dernier dans l’enceinte de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université de Yaoundé II-Soa, campus annexe de Ebolowa. Lequel incident mettait en scène, le coordonnateur dudit campus, Eustache Akono Atangane et deux jeunes hommes. Le 20 août dernier, par un arrêté signé du Minetat-Minesup, Eustache Akono Atangane est relevé de ses fonctions de coordonnateur de l’annexe de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université de Yaoundé II-Soa à Ebolowa. Il est remplacé par Sedena Akono Omgba, agrégé Cames en droit public.

Titulaire d’un doctorat soutenu à l’Université de Yaoundé II-Soa, en 2013, il était en service à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université de Yaoundé II-Soa avant sa nomination. Eustache Akono Atangane paierait ainsi le lourd tribut du traitement inhumain qu’il avait infligé à deux jeunes hommes dans l’enceinte dudit campus.

En effet, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrait le coordonnateur en train de bastonner un jeune-homme étendu à même le sol et à moitié nu, à l’aide d’une machette. « Effa Emane, personnel d'appui au campus annexe de Ebolowa avait appréhendé aux environs de 07 heures, une bande de malfrats qui tentaient de commettre un coup de vol dans cette structure. Pris de peur, il avait informé le coordonateur », rapportait le président des étudiants, Yannick Mbom.

Et de poursuivre : « c’était dans le souci de contraindre le bandit interpellé à dévoiler l'identité de son complice qu'il protégeait par solidarité que l'option de la bastonnade avait été prise. Sous l'effet de la douleur, il avait fini par dévoiler l’identité de son complice. Ce dernier qui se cachait dans une broussaille environnante, avait été débusqué et mis à plat-ventre à son tour ».

De sources estudiantines, Eustache Akono Atangane bastonnait ainsi les deux voleurs, question de tempérer la colère des étudiants qui voulaient définitivement régler leurs comptes à ces malfrats du fait de l'insécurité ambiante.