CAMEROUN :: A LA SATRAPIE KAMERUNAISE ! :: CAMEROON

Si nous T.O.L.E.R.O.N.S et restons N.E.U.T.R.E.S face à un agent administratif au zèle moutonnier et à la haine haïssable qui interdit la célébration d'un mariage civil pour "défaut de déclaration de manifestation publique" alors qu'une déclaration pour une telle circonstance n'est nécessaire que si les festivités devraient occuper un espace public (et ce n'était pas prévu lors du mariage de M. Bibou Nissack), alors nous devons nous attendre à devoir obtenir l'autorisation administrative pour même sexer nos épouses et époux au soir du mariage, en déclarant au préalable les positions que nous utiliserons à cette fin.

En tant que femme politique engagée à descendre le Rdpc de son "piedestal", je condamne la politisation de la vie privée des Hommes politiques et la complice neutralité des citoyens de mon pays.

Ce n'est pas que M. Nissack qui a été illégalement attaqué par l'administrateur Mahammat, mais l'institution maritale dans son ensemble, l'épouse de M. Nissack, leurs enfants et tous ceux qui se lèvent contre la bestialisation de l'espace politique de notre pays par le rdpc et ses administrateurs.



En tant que femme tout court, il s'est attaqué à toute la gente féminine de mon pays, quand on sait l'importance que la communauté de femmes dans le monde en général et celle d'Afrique et du Kamerun, tient à coeur ce jour spécial dans la vie d'une femme. Jour que certaines naissent, vivent et meurent sans jamais connaitre.

Les agents administratifs doivent se rendre compte que l'époque du parti au pouvoir qui arrive d'ailleurs à sa morbide fin passera et le Kamerun restera!

