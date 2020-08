MONDE ENTIER :: Circus fever sur Supergooal : le jeu de cirque populaire du moment pour gagner plus de gains :: WORLD

Supergooal est un casino en ligne au Cameroun qui se positionne comme un leader de l’industrie du divertissement. La plateforme propose une grande variété de jeux ludiques et lucratifs pour ses joueurs parmi lesquels Circus fever . Classé dans la catégorie des jeux populaires des jeux de casino, Circus fever est très apprécié par ceux qui l’ont essayé car on y gagne facile d’argent. Découvrons ce que propose ce titre concrètement !

Le logiciel de jeu proposé

À partir de votre ordinateur, vous pouvez accéder à la version flash de Circus fever sur la plateforme en ligne de Supergooal. Pas besoin de le télécharger, le jeu est disponible en ligne et vous avez seulement besoin d’une connexion internet pour le lancer. Vous pouvez y accéder également a partir de l’application mobil. Le site est de grande qualité parce qu’il ne bug pas et le jeu ne subit pas de ralentissement pendant la session.

Que propose Circus fever?

Vous pouvez avoir accès à Circus fever à partir de la rubrique « jeux populaires » sur le Casino de Supergooal . Il s’agit d’un titre qui propose un jeu de cirque bien connu dans les fêtes foraines. Le principe est assez simple : un tableau est disposé de manière verticale. Des numéros (60, 12, 2, 3, 6, 30) sont placés vers le bas et séparés les uns des autres. Une balle est lancée tout en haut du plan et elle ricoche sur des obstacles disposés sur le milieu du tableau. Vous devez choisir le numéro sur lequel vous pensez que la balle va atterrir. Lorsque la balle arrive sur le numéro choisi, vous remporté le tour, sinon vous avez perdu.

Comment jouer à Circus fever?

Lorsque vous voulez jouer à Circus fever, il faut savoir qu’il existe deux modes de jeu à savoir le mode gratuit et le mode argent réel.

Il est plus judicieux de prendre des précautions avant de dépenser votre argent. Pour cela, essayez le mode fun ou mode gratuit. Dans ce mode, vous jouez une démo de la version originale avec les mêmes fonctionnalités et le même tableau.

Sans avoir besoin de vous inscrire, vous recevez une cagnotte virtuelle de 5 000 unités dès votre entrée dans le mode gratuit. Pour une partie, choisissez le ou les numéros chance que vous pensez être gagnants et validez. Une bille sera alors lancée par la tête de clown qui se trouve au-dessus du tableau de jeu. Si vous avez le numéro gagnant, le jeu vous le fera savoir en vous récompensant en multipliant votre mise par le numero gagnant. Vous pouvez ainsi apprendre les règles de jeu et vous familiariser avec l’environnement. En plus ce mode est très divertissant.

Mais sinon vous pouvez toujours vous lancer dans la version argent réel. Ce mode de jeu nécessite que vous ayez un compte joueur sur le casino en ligne. Par ailleurs, vous devez miser de l’argent que vous aurez au préalable transféré dans le compte a partir d’un compte mobil money. Pour vous aider dans votre quête de plus d’argent, Circus fever propose des bonus et promotions lucratives. Il est très généreux et fidélise ses membres sur la durée en leur proposant des bonus sous différentes formes. Les promotions sont disponibles dans le temps.

Cela ne fait aucun doute que Circus fever est un jeu très attractif sur lequel il faut compter. Le titre fait incontestablement partie des plus importants de l’univers que propose Supergooal.