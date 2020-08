Chers TOUS, je vous présente « EVERLASTING », le tout nouveau roman qui vient enrichir notre panthéon littéraire.

« EVERLASTING », est l’aboutissement d’une étude sociologique sur les comportements des diasporas africaines que l’auteure a décidé de transformer en roman.

C’est donc au final un roman d’amour, mi-fiction mi-réalité, richessement nourri par deux personnages principaux, Dieng et Meloné, qui nous amènent sur les pas de leurs parcours édifiants d’expatriés africains, en dévoilant au passage leur extraordinaire attachement à leur africanité.

C’est surtout l’histoire d’une jeune africaine carriériste et mère célibataire confrontée à d’énormes défis socioculturels. Une jeune femme à l’esprit rebelle ayant ce fervent désir d’être et d’affirmer sa propre vision de la vie dans un monde très jugemental et prompt à livrer à la guillotine ceux qui refusent de se soumettre au dictat sociétal.

Si la réussite est conditionnée par l’amour, la passion, la détermination et une grande confiance en soi, les diasporas africaines sont, elles, parfois victimes de trop d’amour pour leurs familles et les relations qu’elles nouent au fil des jours sur leur parcours, qu’il faille peut-être toute une école pour les aider à faire la part des choses, à faire des choix qui leur permettent non pas de rêver leurs vies mais de vivre leurs rêves.

L’auteure offre à son Lecteur, dans une imagerie à la soft 50 shades, à travers d’un récit formidablement instructif, puissamment érotique et indiscutablement réformateur socio-mental, une vision décomplexée et authentique des diasporas africaines.

On trouve tout au long des pages, une audace qui transforme son lecteur quel que soit sa zone de confort, le pousse à se mettre à la place de la diaspora africaine autant qu’il l’incite à aller à la conquête de ses rêves, à défier les préjugés, à vivre sans s’encombrer de protocoles et à maintenir une très haute estime de soi malgré les difficultés. Parce que comme l’auteure le dit si bien dans les deux parties qui constituent ce roman de 276 pages au parfum de l’amour, de développement personnel et d’affirmation de soi, « l’amour rend beau et tout possible alors que lorsque le cœur bat, le cerveau se soumet. »

Pour toute commande, « EVERLASTING » est disponible sur la page marchande www.pattybebe.com et amazon.com.

La dédicace auctoriale est possible également en achetant via WhatsApp au +31621210858 ou la page facebook Patty Bebe Nefertari.

Pour toutes questions liées à la promotion ou la distribution, veillez nous contacter via everlastingbypb@gmail.com

Excellent lecture