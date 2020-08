CENTRAFRIQUE :: BANGUI FAIT SON CINEMA du 07 au 14 Novembre 2020 :: CENTRAL AFRICAN

Dans un contexte bien particulier où tous les continents sont confrontés à la pandémie du Covid-19, où tant bien que mal les nations reprennent le cours de leur marche, l’Afrique et la République Centrafricaine, elles aussi, ne sont pas en reste.

A Bangui, à l’heure où les autorités s’activent dans l’organisation des prochaines élections groupées, le Ministère de la Culture s’active aussi dans ses domaines de

compétence et se prépare à recevoir à Bangui, capitale de la République Centrafricaine, un grand événement, « Bangui Fait Son Cinéma »,

Qu’est-ce que « Bangui Fait Son Cinéma » ? Un défilé de mode ? Un festival de musique ? Un festival de Jazz ? Non.

BFSC,« Bangui fait son Cinéma » est un Festival international de films africains et afro-descendants, le rendez-vous « du donner et du recevoir ».

Qui organise BFSC? Qui est derrière cet énorme Projet ?

« Bangui Fait Son Cinéma » est une initiative de l’Association Centrafricaine pour la Promotion Audiovisuelle et le Développement (ACPAD) créée depuis le 24 septembre 2014 par Pauline Sylviane GBOULOU MPAPONDO, Cinéaste-Productrice et Réalisatrice, Chef d’équipe du Projet BFSC.

Et pourquoi BFSC ? Quel est le but, quel est son contenu ?

L’objectif premier de cette organisation est de mettre en lumière les films réalisés par ou pour les africains dans le monde afin de donner une image positive de l’Afrique mais aussi faire rêver la jeune génération désespérée. « Bangui Fait Son Cinéma » est une chaîne de solidarité entre praticiens du cinéma ayant la fibre africaine en partage ou sympathisants de la cause du continent.

Pendant une semaine, « Bangui Fait Son Cinéma » proposera diverses activités comme : des projections de films ; du réseautage des professionnels ; deux articulations majeures qui sont:

- « le Marché des Films Africains et Afro-descendants de Bangui » (MaFAD) ;

- la soirée « The Cinebrand Expérience » ; des Rendez-vous B to B ; des rencontres en grandeur nature avec les représentants et acteurs des films ; des Ateliers de formation et des Conférences ; diverses présentations des meilleures productions de l’heure, avec des compétitions sur quelques catégories dédiées.

Bangui Fait Son Cinéma », rendez-vous culturel emblématique est déjà bien accueilli par les professionnels, attendu par un public enthousiaste, curieux et conquis, soutenu par de nombreux partenaires et personnalités. « Bangui Fait Son Cinéma » sait compter sur la bonne collaboration habituelle et légendaire de toute la famille des Médias tant du pays que de l’extérieur.

Rendez-vous est pris, nous nous retrouvons très bientôt du 07 au 14 novembre 2020, à l’Hôtel Leger Plazza, Bangui - RCA.

Contacts :

Tél : +236 75 20 01 29

WhatssApp : +337 63 93 53 50

Email : contact@banguifaitsoncinema.com