CAMEROUN :: Coronavirus : Samuel Kleda prêche la fin du COVID-19 :: CAMEROON

Tout a commencé le samedi, 1er août dernier lors d’une messe chrismale en la cathédrale Saint Pierre et Paul de Douala, lorsque l’archevêque métropolitain de Douala, Mgr Samuel Kleda fait savoir à ses fidèles que « nous avons vaincu le coronavirus. Le stock de remèdes contre cette pandémie est intact depuis quelques jours dans nos hôpitaux catholiques car, il n’y a presque plus de malades.

Nous rendons grâce à Dieu et à la très Sainte Marie pour cette merveille ». Et de demander aux prêtres de son archidiocèse de reprendre l’organisation des sacrements d’initiation chrétienne, la célébration des messes de requiem avec présence du corps dans l’église et les baptêmes suivant l’organisation de chaque paroisse.

Rencontré par la presse, l’évêque persiste et signe : « Le coronavirus est vaincu ». Et il explique. « Le taux d’affluence des patients dans les centres de traitement et hôpitaux de l’église catholique a considérablement chuté. Nous observons très peu d’infection au COVID-19 étant donné que les produits que nous avons mis sur pied ne sont plus demandés par les patients », explique le prélat qui souligne par ailleurs que « si on s’organise bien, aucun Camerounais ne pourra plus mourir des suites de coronavirus, étant donné que nous avons un traitement efficace ». Toutefois, l’homme de Dieu reste prudent. « Très peu de personnes font la maladie aujourd’hui.

Cependant, nous devons faire très attention et

continuer à observer les mesures barrières », prêche-t-il. Un risque de contamination qui risque de s’accroître avec la réouverture des frontières, notamment avec la reprise des vols internationaux et au regard du relâchement déjà observé en ce qui concerne le respect des mesures barrières.