BELGIQUE :: Diaspora: Registration on the electoral roll: The CODE press release :: BELGIUM

Dear compatriots, in and out of Cameroon, as you all already know, registrations for the electoral lists for the year 2020 have been opened since Thursday, April 9, 2020.

According to article 74, paragraph 2, of the electoral code, "The annual revision of the electoral list begins on January 1st and ends on August 31st of each year".

Unlike in previous years, 2020 is an exception in that, the annual revision of the voters lists began four months after the start of the new year.

The period of revision of the electoral lists will only have been effective for four months before the closing of the lists on August the 31st, 2020

This revision of the electoral lists concerns Cameroonians living on national soil as well as Cameroonians living abroad.

According to the Law n°2011/013 of July 13, 2011, relating to the vote of Cameroonian citizens established or resident abroad, the Cameroonian diaspora exercises its right to vote by participating in the election of the President of the Republic and in the referendum .

The Collective of Democratic and Patriotic Organizations of Cameroonians in the Diaspora (CODE) also invites Cameroonian citizens established or residing abroad, who have reached the voting age (over 20 years) to be ready for their enrollment with the diplomatic representatives and consular posts in their respective country of residence or affiliation

The closing of the lists will be effective on August the 31st, 2020

As can be clearly seen, the operation, as it is currently taking place, cannot achieve its objective of enrolling all Cameroonians of voting age who wish to do so.

It was brought to our knowledge that the Focal Point of ELECAM in certain diplomatic missions and the consular posts of Cameroon abroad does not work and so far have not enrolled the new voters.

In any case, CODE calls on the Cameroonian people and development partners, and reiterates that it cannot accept that Cameroonians are deprived of their right to vote.

Finally, CODE urges Cameroonians to remain calm, yet determined to uphold their constitutional rights.

Done in Brussels on August the 2nd, 2020

For the Operational Alert Unit

Ophilia Bih

http://lecode.canalblog.com

comitedecoordinationcode@yahoo.fr

Inscription sur les listes électorale: Le Communiqué du CODE

Chers (es) compatriotes, de l'intérieure et de l'extérieure du Cameroun, comme vous le savez déjà tous et toutes, les inscriptions sur les listes électorales pour l’année 2020 sont ouvertes depuis le jeudi 9 avril 2020.

Aux termes de l’article 74, alinéa 2, du code électoral,« la révision annuelle des listes électorales commence le 1er janvier et s’achève le 31 août de chaque année ».

Contrairement aux années antérieures, 2020 constitue une exception en ce que la révision annuelle des listes électorales a commencé quatre mois après le début de la nouvelle année.

La période de révision des listes électorale n'aura été effective que pour quatre mois avant la clôture des listes le 31 août 2020

Cette révision des listes électorales concerne les Camerounais et les Camerounaises vivant sur le sol national ainsi que les Camerounaises et les Camerounais de l’étranger.

Selon la Loi n°2011/013 du 13 juillet 2011, relative au vote des citoyens Camerounais établis ou résident à l'étranger , la diaspora camerounaise exerce son droit de vote par la participation à l'élection du Président de la République et au référendum.

Le Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora ( CODE) invite par ailleurs les citoyens Camerounais établis ou résidant à l'étranger, ayant atteint l’âge de voter (20 ans révolus) à se tenir prêts pour leur enrôlement auprès des représentantions diplomatiques et des postes consulaires dans leur pays de résidence ou de rattachement respectif

La clôture des listes sera effective le 31 aôut 2020

Comme on le voit clairement, l’opération telle qu’elle se déroule actuellement ne peut pas permettre d’atteindre son objectif d’enrôler tous les Camerounais en âge de voter et qui le désirent.

Il nous a été donner de conctater que le Point Focal d'ELECAM dans certaines missions diplomatiques et les postes consulaires du Cameroun à l'étranger ne fonctionne pas et n'ont jusqu'ici enrolé les nouveaux électeurs.

En tout état de cause, le CODE prend le peuple camerounais et les partenaires au développement à témoin, et réitère qu’il ne saurait accepter que des Camerounais, soient privés de leur droit de vote .



Enfin, le CODE exhorte les Camerounais à rester sereins, déterminés à faire respecter leurs droits constitutionnels.

Fait à Bruxelles le 2 août 2020

Pour la Cellule opérationnelle d'alertes

Ophilia Bih

http://lecode.canalblog.com

comitedecoordinationcode@yahoo.fr