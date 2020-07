CAMEROUN :: Nécrologie : Christophe et Annie Takam entament leurs noces pour l'éternité :: CAMEROON

Les dépouilles des deux époux tués tragiquement aux États-Unis d'Amérique, sont arrivées ce mardi 28 juillet 2020, à l'aéroport international de Douala la capitale économique du Cameroun. Les deux époux seront inhumés ce week-end à Bamendjou, dans la région de l'Ouest Cameroun.

Le 14 juin dernier, un couple camerounais installé à Cincinnati dans l'État de l'Ohio aux États-Unis, avait défrayé la chronique des faits divers. Loin de là. Un drame, une tragédie familiale odieuse. Que s'était-il passé ?

Le 14 juin 2020 à Cincinnati, Christophe Takam abat froidement son épouse Annie. Il lui loge plusieurs balles au corps, appelle la police, et se donne aussi le mort en vidant son chargeur sur lui-même.

Selon des proches du couple, Christophe Takam qui était parti du Cameroun pour les États-Unis, avait beaucoup aimé Annie, au point de ne pas l'oublier, et permettre à son coeur d'être ravi par de nombreuses belles femmes qui n'auraient pas hésité à accepter de devenir l'épouse d'un homme qui était parvenu à se frayer une vie décente aux États-Unis. Christophe est venu au Cameroun épouser Annie, et l'a ramenée avec lui aux États-Unis.

Y étant, nous fait-on savoir, il inscrit celle-ci dans la meilleure école d'infirmiers de la ville, au point où son épouse est agréée pour exercer comme infirmière assermentée aux États-Unis. La gloire. Annie Takam vit désormais une relation amoureuse illicite avec un Américain blanc qu'elle aime déjà à la folie. Cocufié, Christophe s'en rend compte au fil des années. Annie sa femme ne veut plus se cacher pour consommer son amour avec son amant. Elle demande à divorcer d'avec Christophe Takam. En instance de divorce, la justice américaine accorde le " Child Support ", une décision de justice qui accorde la maison familiale à la femme, en raison de la garde des enfants.

Christophe Takam se voit perdant sur toute la ligne: il perd la femme à qui il a tout donné, et par-dessus tout, la maison qu'il a achetée aux États-Unis au prix de mille sacrifices et privations, lui est "arrachée", et offerte à sa femme qui dans quelques mois, sera désormais son ex - épouse, et possiblement, la femme d'un Blanc américain. La pilule est trop amère pour Christophe Takam : il a tout perdu. Et sa femme, et sa maison. L'on raconte que c'est un battant à qui la vie n'a fait aucun cadeau, mais qui doit tout à son endurance. Il n'est donc plus question pour lui de vivre, ni de laisser vivre une femme qui lui a tout arraché, et qui plus est, le trompe avec un autre homme.

Le 14 juin 2020, fusillade meurtrière à Cincinnati : Christophe Takam se rend au domicile conjugal qui ne lui appartient plus, tire à bout portant sur sa femme Annie, appelle la police, avant de se tuer lui-même. Horreur. Sang. Tragédie. Les deux conjoints laissent trois enfants orphelins, dont l'aîné âgé de 18 ans. Les deux époux s'étaient pourtant aimés très jeunes, et ne s'étaient jamais quittés, pas même avec le départ de Christophe Takam pour les États-Unis. Des sources racontent que tout bascule aux États-Unis lorsque Christophe permet à sa femme de devenir une grande dame, en faisant d'elle une infirmière assermentée aux États-Unis. Déliées, des mauvaises langues prétendent qu'Annie Takam qui a déjà une autonomie financière, a désormais un regard méprisant pour son mari qui a fait d'elle ce qu'elle est devenue, et affiche ses sentiments d'amour pour le blanc, au point de solliciter le divorce.

Malheureusement. Ce mardi 28 juillet 2020, les deux corps des deux époux sont arrivés à l'aéroport international de Douala, et déposés à la morgue. Dernier acte ce week-end : Christophe et Annie seront tous deux enterrés à Bamendjou, et seront unis pour l'éternité.

Puissent les cœurs des uns et des autres cultiver la loyauté, la gratitude et la sincérité, et que plus jamais, personne ne se cache derrière un faux amour, se servant de l'autre, juste pour obtenir une position sociale confortable. Que plus jamais, aucun homme ne tue une femme pour trahison. Aux femmes, dites non à l'homme que vous n'aimez pas, et ne vous servez pas de lui pour arriver à vos fins. Une relation amoureuse coûte bien plus chère à un homme.

Outre l'investissement affectif, il faut ajouter de lourds sacrifices financiers et matériels fournis par un homme, et une relation amoureuse peut ruiner la vie d'un homme à jamais. A la différence des femmes, une relation amoureuse coûte financièrement beaucoup à un homme. L'homme investit un gros capital affectif et financier dans la conquête et la conservation d'une femme. La femme peut investir seulement un capital sentimental ( si sentiment d'amour elle en ressent). Que chacun joue franc jeu, pour qu'on assiste plus jamais à ce genre de drame.

Dommage qu'un long conte de fées débuté depuis la prime jeunesse, se termine par un bain de sang !