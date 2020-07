ÉTHIOPIE :: Un Ethiopien de plus de 100 ans guérit du Coronavirus :: ETHIOPIA

L’Ethiopien Aba Tilahun Woldemichael, qui est selon sa famille âgé de 114 ans, a survécu au coronavirus. Le médecin l’ayant accompagné dans sa guérison l’a qualifiée d’ ‘incroyable’.

Au 9 juillet 2020, l’Ethiopie compte 6774 cas confirmés de Covid-19. 2430 personnes en ont guéri et 120 en sont morts. Parmi les 2430 cas de guérison, il y en a particulièrement un dont on pouvait attendre qu’il aille grandir les rangs des disparus. Il s’agit de l’Aba (moine) Tilahun Woldemichael.

Son âge n’est pas connu avec certitude, mais il dépasse largement les 100 ans. Sa famille estime son âge à 114 ans, ce qui en ferait l’homme le plus âgé de la planète. Il serait ainsi né dix ans après la bataille d’Adwa et a connu l’invasion de son pays par l’Italie de Mussolini en 1935.

Originaire du sud du pays, il est ‘monté’ dans la capitale dans sa jeunesse. Aujourd’hui moine de l’église orthodoxe éthiopienne, il a participé à un dépistage du Covid-19 à Addis Abeba. Au terme de celui-ci, il a été testé positif. Admis à l’hôpital pendant 14 ans, il fut sévèrement touché par le virus, fut placé sous oxygène durant une semaine et traité avec de la dexamethasone, un corticoïde inflammatoire.

Contre toute attente en raison de son âge très avancé et des contraintes financières dont disposait l’Ethiopie, Tilahun Woldemichael a donc survécu à ce terrible virus qui continue à un rythme tragiquement soutenu à faucher les vies des jeunes et des plus âgés, dans les pays les plus développés comme dans ceux en développement.

C’est avec son petit-fils âgé de 24 ans en 2020 que se repose que l’Aba Tilahun Woldemichael prêt, semble-t-il, à l’accompagner dans de nombreuses années de sa vie.