CAMEROUN :: Les prisonniers politiques et la question de la liberté à Yaoundé :: CAMEROON

On se souvient de cette vieille chanson du musicien camerounais, Jackie Mbimbe Doumbe aussi connu sous le nom de Kape, où il dit que "les choses qui arrivent aux autres commencent dejà à m'arriver". En vérité, lorsqu'il s'agit d'injustices, même celles qui sont motivées par une violence non réglementée et sans retenue, nous pensons généralement la même chose. Ces injustices n'arrivent qu'aux autres parce que nous n'avons rien fait de mal.

Cependant, grâce aux nombreuses années de lutte en faveur de la libération des prisonniers politiques reconnus par notre organisation, le CL2P comprend comment combattre l'injustice et que les injustices sont des afflictions qui n'excluent personne dans cette pratique généralisée de déshumanisation devenue systématique au Cameroun: ce que le célèbre histoirien Achille Mbembe appelle les nécropolitiques qui est le pouvoir du souverain de dicter qui doit vivre et qui doit mourir. Dans la pratique, cela nous indique à suffisance combien nous vivons tous dans un état de condamnation à mort avec sursis, avec des prisonniers politiques comme martyrs sacrificiels.

C’est pourquoi combattre l’injustice, qui est en fait lutter contre la mort sociale, n’est pas seulement la responsabilité de ceux qui en subissent les conséquences ou de ceux qui commettent le tort. Lorsqu'il s'agit de remédier à l'injustice, pour beaucoup, la première étape consiste à attribuer le blâme – attente généralement satisfaite par le biais d'un individu spécifique ou du régime. La grandeur morale peut faire en sorte qu'une personne pharisaïque se sente bien dans sa peau, et pourtant ne fasse absolument rien pour abolir les injustices. En fait, cela supprime notre capacité à résister aux injustices et les régimes autoritaires jouissent de l'indignation et de la magnificence morale parce qu'ils savent que l'indignation silencieuse et la magnificence morale ne sont pas adaptées à l'action révolutionnaire, à l'engagement ou à quelque chose de mieux, puis à la façon dont nous valorisons la vie. En fait, nous ne faisons que nous aligner sur le régime.

En effet, la responsabilité de l’injustice ne doit pas incomber à quelques-uns, mais plutôt au plus grand nombre.

La réalité est que l'oppression et les inégalités font du tort à tout le monde, aux auteurs, aux spectateurs et aux victimes. Étant donné que l'injustice est mauvaise pour tout le monde, pas seulement pour ceux qu'elle touche directement, il est donc dans notre intérêt de la combattre sous toutes ses formes, que nous soyons directement touchés ou non.

En pratique, le CL2P propose de nouvelles voies pour comprendre les conséquences des injustices systémiques.

Lorsqu'il s'agit de systèmes autoritaires oppressifs, comme le régime de Yaoundé, ce n'est pas seulement un devoir moral pour les individus de s'unir contre cette menace pour la justice, mais c'est aussi dans leur propre intérêt. Bien que l'oppression passe par la marginalisation et l'oppression d'identités spécifiques, laissant beaucoup de personnes apparemment «intactes», nous devons comprendre que «Personne n'est libre tandis que les autres sont opprimés!»

En conséquence, le message du CL2P pour la société est que si nous voulons vraiment obtenir la justice, nous ne pouvons pas le faire séparément ou seulement quand cela concerne nos identités personnelles, mais plutôt que tous les membres de la société doivent s'unir contre l'injustice car cela nous nuit à tous.

En vérité, jour après jour, le CL2P essaye laborieusement de sauver le pays d’une mentalité passive, d'investir dans l'achèvement du travail de faire de cette plantation néocoloniale biopolitique qu’est le Cameroun une maison dans laquelle nous pouvons vivre en étant à l'avant-garde de la pratique civique. En effet, quoi de plus républicain que de risquer sa santé pour restaurer la santé du corps politique?

Veiller à ce que l'une des promesses les plus élémentaires de l'État soit correctement remplie: qu'il veille à l’application de la loi de manière égale, égale, humaine et responsable au service des personnes qu'il doit servir.

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques – CL2P

http://www.cl2p.org