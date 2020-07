CAMEROUN :: Ce que c’est le Conseil National de l’Ethique et de la Déontologie (CONED) :: CAMEROON

Le Conseil National de l’Ethique et de la Déontologie (CONED) est un organe d’autorégulation, une sorte de tribunal des Pairs crée par le Syndicat National des Journalistes du Cameroun. Il a principalement au centre de ses activités des objectifs pédagogiques. Il s’engage à

-Promouvoir le respect des règles professionnelles, l’éthique et la déontologie et contribuer à la crédibilité journalistique,

-Veiller au respect de l’éthique, de la déontologie et des règles professionnelles par les journalistes et les médias,

-Arbitrer les litiges qui peuvent survenir entre toute personne ou institution lésées par des productions journalistiques et servir ainsi d’alternative aux tribunaux ordinaires,

-Prononcer des sanctions contre des journalistes coupables de fautes professionnelles et de violation de l’éthique et de la déontologie journalistique ;

-Protéger les citoyens, les institutions, les organisations quelconques et le Cameroun des dérapages journalistiques préjudiciables et lourds de conséquences

La veille médiatique

Le CONED assume entre autres un rôle de veille médiatique. Chacun de ses membres scrute au quotidien les supports médiatiques et l’environnement médiatique et relève tout manquement professionnel ou dérive susceptible d’être immédiatement dénoncé. Le cas est porté à l’attention du groupe à travers la plateforme conçue à cet effet. Des débats en interne sont entrepris pour aboutir à une mouture de déclaration, de communiqué ou d’alerte. Le projet final est signé du Président ou de tout membre du CONED et diffusé à large échelle.

Les mécanismes et la saisine du CONED

Le CONED statue sur :

- les rapports reçus des différents secrétariats à l’Observatoire des différents bureaux des sections locales du SNJC et apprécie les manquements professionnels et les cas de violations des règles d’éthique et de déontologie qui y ont été relevés. Les faits querellés sont accompagnés du corps du délit,

-les membres du CONED, individuellement autosaisissent le Conseil des manquements professionnels ou des cas de violations des règles d’éthique et de déontologie observés dans les médias. Ils y joignent pour exploitation le corps du délit (imprimé du journal, imprimé de l’article en ligne + capture d’écran, enregistrement audio, vidéo de l’émission TV, etc …) et l’exposé des motifs de la saisine,

-les plaintes des citoyens, des institutions, des organisations quelconques qui se sentent lésées par des productions journalistiques. Les concernés portent au CONED le corps du délit (imprimé du journal, imprimé de l’article en ligne + capture d’écran, enregistrement audio, vidéo de l’émission TV, etc …) et l’exposé des motifs de la saisine. Ils y mentionnent clairement leur identité et contacts. La saisine se fait par mail, suivi du dépôt des éléments physiques au Secrétariat du CONED.

Les sanctions

Le Conseil National de l’Ethique et de la Déontologie (CONED) s’appuie uniquement sur les articles issus principalement de la Charte de Munich et des autres chartes régissant le métier de journalistes pour apprécier, relever les manquements professionnels et sanctionner. Les spécificités et caractéristiques qui gouvernent l’écriture journalistique selon les différents supports comptent aussi parmi son matériau de travail. Généralement, recours sera fait aux caractéristiques gouvernant les différents genres journalistiques empruntés par les professionnels pour apprécier la qualité du papier entre autres. La posture professionnelle sera également un élément d’appréciation et de notation.

Les travaux du CONED peuvent aboutir à :

-des acquittements : Cette décision signifie que le journaliste mis en cause a fait son travail dans le strict respect de l’art ou encore que, si son travail présentait des manquements, ceux-ci n’étaient pas de nature à jeter l’opprobre sur la qualité du travail,

-une mise en garde ou avertissement : cette décision fait suite au constat selon lequel le papier contient certes des manquements, mais ceux-ci ne sont nullement guidés par une volonté de nuire. Le journaliste a gardé la posture professionnelle, mais se trompe de bonne foi,

-Un blâme : Cette décision survient quand il est avéré que le journaliste a pris beaucoup de liberté par rapport aux règles professionnelles et a violé allègrement l’éthique et la déontologie du métier.

Le CONED dénonce avec force et arguments son papier et son comportement et peut proposer à son encontre au Syndicat National des Journalistes du Cameroun des sanctions pouvant aller jusqu’au retrait de sa carte syndicale.

Les décisions et résolutions sanctionnant chaque session du CONED font l’objet d’une grande publicité dans les médias et sur toutes les plateformes d’information.

La Médiation

Le Conseil National de l’Ethique et de la Déontologie (CONED) diligente des opérations de Médiation pour régler à l’amiable tout différend pouvant survenir entre les journalistes, et également entre des journalistes et des tiers. Le CONED se positionne comme un centre d’arbitrage des différends et n’hésitera pas à négocier avec les plaignants pour l’abandon des poursuites engagées devant des tribunaux contre des journalistes.

La compétence du CONED s’étend sur tous les médias et journalistes exerçant au Cameroun.

Les membres du CONED

Le CONED compte neuf membres permanents :

Charles NGAH NFORGANG, Alex Gustave AZEBAZE, Patrick Christian NDOBO

Marion OBAM MAHEL, Denis NKWEBO, Rita DIBA

Hilaire HAMEKOUE, Leonard KUM, Ghanghi Derick BAKAH

Le CONED peut associer à ses travaux ou solliciter des expertises extérieures issues de tout corps social.

Le Coordination du CONED est placée sous la responsabilité d’un Président qui est Charles NGAH NFORGANG et d’un Secrétaire – Rapporteur en la personne d’Annie PAYEP NLEPE