CAMEROUN :: Yaoundé : Terrible incendie au quartier Briqueterie ( texte et vidéo) :: CAMEROON

Le quartier Briqueterie en feu. Un incendie vorace s'est déclaré hier en fin d'après-midi à 22 heures, au quartier Briqueterie à Yaoundé, dans le 2è Arrondissement de la capitale politique du Cameroun.

Selon des informations recueillies par Camer.be, c'est au carrefour dit Marché des tissus, qu'a eu lieu le brasier d'une rare intensité. Plusieurs boutiques de pagne sont parties fumée. L'on estime des dégâts à une centaine de millions francs CFA. Toutefois, aucune perte en vie humaine n'a été signalée.

Les populations ont crié leur colère après les équipes de secours des sapeurs pompiers qu'elles estiment être venues trop tard, elles qui sont pourtant, sont stationnées au marché Mokolo, à moins de deux kilomètres du lieu du sinistre. Dans la vidéo, une jeune femme crie son indignation contre les soldats du feu. " À quelle heure, à quelle heure ? Vous êtes où depuis ? " hurle-t-elle.

Pour le moment, les causes de l'incendie demeurent inconnues. Seulement, le quartier Briqueterie est réputé être des plus insalubres et anarchiques de Yaoundé, avec des branchements électriques dangereux et frauduleux.

La filouterie d'électricité y est quasiment une norme.. Le quartier est aussi réputé pour son insécurité, avec des agressions à l'arme blanche à la pelle, dont certaines s'achèvent parfois par des assassinats.