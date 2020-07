CAMEROUN :: TRIBUNAL ARTICLE 53 et BENSKIN DE L’INFO: PRIX BIBI NGOTA 2020 :: CAMEROON

Le TRIBUNALE ARTICLE 53 est une association de droit camerounais qui milite pour l’abrogation de l’article 53e la constitution. Elle a par le passé organisé des prix, des visites dans les prisons et même fait une proposition de loi à travers un député.

Contexte:

Nous traversons dans notre pays une période marquée par un tribalisme entretenu. Les journalistes, les acteurs politiques et de nombreux intellectuels s’y donnent en toute impunité.

Sur ce socle s’appuient la mauvaise gouvernance, les guerres et une dictature criminelle.

Pour le TRIBUNAL ARTICLE 53, nous avons choisi d’agir, de dénoncer en primant ceux qui se seraient le plus éloignés de ce cancer qu’est le tribalisme.

Nous instaurons le prix spécial du JOURNALISME ETHIQUE : PRIX SAMUEL WAZIZI

A côté du journalisme propre, nous avons notre traditionnel prix du journalisme contre l’impunité Le PRIX BIBI NGOTA

Ayant constaté que c’est très souvent dans des émissions de débats que des commentateurs versent leur haine et promeuvent le TRIBALISME, nous avons choisi de primer les émissions de débat clean, propres irréprochables sur la qualité de leur émission et des débats loin de la haine et du TRIBALISME ;

Préambule

Le prix special SAMUEL WAZIZI est décerné par le bureau du TRIBUNAL ARTICLE 53 et non par le jury.

Nos prix, les autres prix sont décernés par un jury indépendant non membre du TRIBUNAL ARTICLE 53.

Ils sont choisis sur la base de leur probité et de leur professionnalisme.

Ils ne siègent pas ; les membres chacun de sa position géographique classent les nominés selon ses convictions : la seule indication c’est l’éthique et les notes attribués sur des critères précis.

Pour le PRIX BIBI NGOTA du journalisme contre l’impunité le jury jugera l’opportunité du sujet, et l’impact de l’article sur la lutte contre l’impunité.

Les prix en compétition :

- PRIX DU JOURNALISTE CONTRE L’IMPUNITE : PRIX BIBI NGOTA

- MEILLEURE EMISSION DE DEBAT RADIO Benjamen Guifo

- MEILLEURE EMISSION DE DEBAT TELE PRIX ERIC CHINJE

- MEILLEURE EMISSION DE DEBAT WEB PRIX Paul Chouta

Rappel : Le PRIX SPECIAL DU JOURNALISTE ETHIQUE : PRIX SAMUEL WAZIZI sera décerné par le TRIBUNAL ARTICLE 53.

COMMENT PARTICIPER ?

Pour postuler, il faut envoyer son article (AUDIO, VIDEO ou ECRIT) Obligatoirement aux deux adresses mail suivantes :

tribunalarticle53@hotmail.com / kuissugerard@yahoo.com

Les émissions seront proposées par le public, les medias, les journalistes et les présentateurs des dites émissions.

Le comité d’organisation les acheminera au jury.

DATE LIMITE 30 NOVEMBRE 2020

Le jury :

- Modeste Mba Talla : Journaliste, Phd, Enseignant à l’Université d’Ottawa, Vice Président AZEDCOM propriétaire du portail Icicemac.com

- Simon Inou, journaliste Autriche

- Mokun Njouny Nelson : Journaliste, FOUNDATION RADIO BAMENDA

- Jean Bruno Tagne, Journaliste Naja TV

Le jury à réception des nominés aura 15 JOURS pour de libérer et nous retourner leur classement !

Le comité d’organisation va faire les classements en fonctions des notes données par chaque membre du jury.

Pour le comité d’organisation

KUISSU MEPHOU GERARD

Coordonateur National Tribunal Article53

kuissugerard@yahoo.com

Eric Chinje : PARRAIN EDITION 2020