Samy Diko LE SEUL UN, le lover exceptionnel et crooner de légende est de retour avec le single TUMA.

Deux ans après la sortie de Believe Me en collaboration avec Locko, Samy Diko revient pour enchanter son public et ses multiples fans, ainsi que les mélomanes du monde entier.

TUMA est le fruit musical d'un mélange subtil de Makossa Love et d'Afrobeat.

Sortie officiel prévue ce mardi 7 juillet 2020