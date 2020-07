CAMEROUN :: En pleine crise sanitaire, les députés mettent la pression et réclament leurs véhicules de fonction. :: CAMEROON

C’est deux novices à l’hémicycle qui sont tout d’abord montés au créneau lors de la séance plénière consacrée au vote du projet de loi portant collectif budgétaire: Il s’agit de Cabral Libii, président du Parti camerounais pour la Réconciliation nationale (PCRN) et son collègue Koupit Adamou, le député de l’Union démocratique du Cameroun (UDC).

Cabral Libii a déclaré : “Nous avons été jetés en pâtures et jusqu’aujourd’hui nous sommes trucidés par l’opinion, parce qu’un document nous faisait passer pour des gens qui ne rêvaient que de s’acheter des cylindrées, pendant que nos populations mouraient de coronavirus. Sauf que depuis ce temps-là, vous (c’est-à-dire le Ministre des Finances), n’avez ni confirmé ni infirmé, Alors monsieur le Ministre, était-ce donc un fake news?”

A Sa suite, c’est le député Koupit Adamou qui a lancé: « Je ne voudrais pas penser, comme mon collègue Cabral Libii, qu’il y a eu un fake News. La dépense dont on fait allusion ici a été budgétisée. Et vous savez que vous n’avez pas compétence de modifier ni de la destination, ni l’orientation des dotations budgétaires».

En réaction, le Ministre des Finances a déclaré : « l’État a pris cet engagement. Les instructions que j’ai données à mes collaborateurs, notamment le directeur du Trésor, c’est que les salaires soient payés à temps.

Ces salaires étant payés, le directeur du Trésor me fera le point de la trésorerie et je prendrai les décisions qui s’imposent. Et si je peux vous donner l’argent pour les voitures, je le ferai sans la moindre hésitation ».