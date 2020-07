CAMEROUN :: Loyauté et fidélité : Amougou Belinga offre une villa huppée à Martial Owona :: CAMEROON

Jean Pierre Amougou Belinga le PDG du Groupe L'Anecdote, a toujours déclaré être très attaché à la loyauté, à la fidélité et à l'honnêteté.

Ce faisant, l'homme d'affaires milliardaire, vient de promettre la construction dans les tous prochains jours, d'une cossue villa dans un quartier huppé de Yaoundé, à Martial Thaddée Owona, un de ses principaux collaborateurs, chef de chaine de Satellite FM, la radio du Groupe L'Anecdote.

Jean Pierre Amougou Belinga, le PDG du Groupe L'Anecdote, et propriétaire de Télé Sud, une télévision déjà très courue et basée à Paris en France, a tenu une réunion de travail hier, au siège du Groupe L'Anecdote, au quartier Nsam à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

C'est au cours de celle-ci, la toute première après le feuilleton Ernest Obama, un homme à qui, il a tout donné et qui l'a trahi, que Jean Pierre Amougou Belinga, a annoncé la construction d'une belle villa, au profit de Martial Thaddée Owona, pour fidélité et " services rendus".

Selon nos informations, le patron de Satellite FM, est celui qui aurait dénoncé les plans machiavéliques d'Ernest Obama, auprès du PDG du Groupe L'Anecdote.

Faisant le point sur Ernest Obama l'ancien directeur de Vision 4 et ex- directeur des rédactions du journal L'Anecdote, Sa Majesté Jean Pierre Amougou Belinga, a tenu à couper court à la rumeur selon laquelle des pressions venant des puissants du pays, ont été exercées sur lui, pour qu'il lâche du lest sur Ernest Obama. " J'ai voulu éviter que les gens l'attaquent là-bas en prison, et qu'on parle d'un autre Bibi Ngota ( affaire du journaliste mort il y a dix ans à la prison centrale de Yaoundé, après avoir été incarcéré par le ministre d'État Laurent Esso, du temps où il était ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, et donc président du conseil d'administration de la SNH, Ndlr )". Et le l'homme d'affaires milliardaire à la magnanimité proverbiale de poursuivre : " Mais le crime ne restera pas impuni, et je le ( Ernest Obama, Ndlr) ferai condamner. Ça doit être valable pour tous. Si je ne le fais pas condamner, ça veut dire qu'il n'a rien compris; pas de leçon. La fidélité est très importante, et ceux qui m'auront connu, ne le regretteront pas".

Sur le Groupe L'Anecdote, Sa Majesté Jean Pierre Amougou Belinga répond aux jaloux, aigris et détracteurs des réseaux sociaux qui nourrissent haine et amertume à propos de son succès dans les affaires. " Le Groupe restera debout. Plus que jamais. Et ce n'est pas fini ! D'ailleurs ce ne sont ni les gesticulations ni les jérémiades ni quoi que ce soit, qui nous feront quelque chose ; nous, on avance".

C'est donc un Jean- Pierre Amougou Belinga magnanime et très attaché à la loyauté et à la fidélité, qui récompense Marital Thaddée Owona, en lui offrant une belle villa, dans un quartier huppé de Yaoundé. Le début des travaux de la villa promise par un homme d'affaires à la crédibilité exemplaire et jamais prise à défaut, n'est plus qu'une question de jours. Bien plus, Sa Majesté annonce de profondes réformes au sein du Groupe L'Anecdote. Just wait and see.