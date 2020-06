L'ASSOCIATION DES FUTURISTES SOLIDAIRES DE PARIS AU FRONT CONTRE LA COVID 19 AU CAMEROUN :: CAMEROON

Une vaste campagne de sensibilisation qui s'étendra sur 2 jours a été lancée ce 18 juin à travers la visite de 2 école primaires de la ville de Yaoundé. Notamment Global Grace nursery de Mefou-Assi et Genius Centre de Nkolbisson.

Il a été question de revenir sur les méthodes de contamination et de traitement de la maladie exposé par un médecin, et aussi distribuer des gels désinfectants, Savons et sceaux.



Une initiative louable pilotée par une équipe dynamique qui poursuivra l'aventure toujours a Yaoundé Demain vendredi le 19 juin 2020.