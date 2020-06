Cameroun-Football: Entre Gabriel Zabo et Colombe du Dja et Lobo, c'est terminé ! :: CAMEROON

Le technicien camerounais a fait savoir aux dirigeants du club de football Colombe du Dja et Lobo qu'il ne souhaitait plus poursuivre l’aventure.

La nouvelle a surpris tout le milieu du football camerounais ce mercredi matin en apprenant que Gabriel Tozié Zabo , alias 'El Tactico'' jette l'éponge et démissionne de son poste d'entraîneur principal de la Colombe du Dja et Lobo. Ce dernier évoque des raisons personnelles et ne souhaite pas épiloguer sur cette décision.

Mais comment ne pas être surpris, lorsqu´on sait qu'à son arrivée dans le club-phare de la ville de Sangmélima, le club était plongé dans les tréfonds du classement du championnat d'élite . Il avait alors pour mission de maintenir l'oiseau du Sud en division d'élite ; ce qu'il a réussi a faire avec brio au point de jouer les premiers rôles du championnat. On a encore en mémoire sa victoire de prestige ,2 buts à 0 face au Coton sport de Garoua à Yaoundé. N'eût été l'arrêt du championnat causé par la pandémie du Coronavirus que la colombe aurait certainement décroché une place africaine.

Après une performance pareille et un impact visible sur le jeu de ce club, il est normal que sa décision de démissionner surprenne plus d'un acteur du milieu du football.

Toujours est-il '' qu'un bon joueur ne manquant jamais d'équipe'', ''El Tactico'' est déjà annoncé dans plusieurs clubs, juste après l'officialisation de sa décision.

Coton sport de Garoua, Bamboutos de Mbouda mais surtout Stade Renard de Melong. Il faut noter que le club du département du Moungo a fait du recrutement de Gabriel Zabo la priorité de son mercato ce d´autant plus ce club suit ce coach depuis son passage à Dac 2000. Si le concerné n'a pas souhaité s'exprimer sur sa future destination, tout porte à croire qu'il va rebondir très vite dans les rangs d'une grosse pointure du championnat d'élite.