FRANCE :: Les avocats dénoncent la volonté de soustraire le corps de Victor Fotso aux enquêtes (vidéo) :: FRANCE

Le transfert du corps de Victor Fotso de la France vers le Cameroun fait l'objet d'une attention particulière depuis plusieurs jours. La justice française devrait trancher dans les 48 prochaines heures. LA suite se joue mercredi devant le tribunal de Nanterre. En attendant les obsèques sont programmés à Bandjoun.

Obsèques

Les obsèques de Victor Fotso se dérouleront à Bandjoun et en deux temps si rien ne change d'ici quelques heures. Une inhumation traditionnelle le 20 juin prochain et l’organisation plus tard, des obsèques publiques.

« Le patriarche Victor Fotso était un chef. Le Fo gnap nguon (le chef qui partage, qui bonifie le village). A ce titre, nous allons d’abord l’enterrer comme on enterre un chef. N’importe qui ne vient pas à l’enterrement d’un chef. Il y a des spécialistes, des techniciens qui enterrent le chef. Après, quand le coronavirus sera parti, nous allons organiser des obsèques officielles. La République viendra alors pleurer son héros » a indiqué récemment le Pr. Lazare Kaptué. Ce dernier est dit-on à Bandjoun, membre du comité d’organisation des obsèques de l'ancien maire de Bandjoun.

L’arrivée de la dépouille est annoncée au Cameroun entre le mercredi 17 et le jeudi 18 juin. L’hôtel de ville de Bandjoun recevra sera l'étape de la procession politique réservée au défunt maire.

Ensuite le stade municipal marquera la phase de l'escale publique et la Paroisse Christ Roi de Mbouo prendra le relai pour une dernière messe.



L’inhumation traditionnelle programmée le 20 juin 2020, s’effectuera selon les us et coutumes Bamiléké.