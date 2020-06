CAMEROUN :: Football:Gaëlle Enganamouit raccroche ses crampons :: CAMEROON

Elle l'a annoncé à travers une publication sur son compte Facebook ce mardi 09 juin 2020. "End , thanks for all" c'est par ce message en langue de Shakespeare que la désormais ex attaquante des lionnes indomptables du Cameroun a annoncé sa retraite internationale.

Celle là même qui avait explosé aux yeux du monde un 08 juin 2015 lors du mondial féminin au Canada en claquant un triplé face à l'équateur à décidé de mettre un terme a une carrière plutôt riche mais écourtée par les blessures.

Gaëlle Enganamouit reste celle là qui aura sucité des vocations auprès des jeunes filles se sont de plus en plus intéressées au football féminin grâce a elle . Elle reste ainsi jusqu'à nos jours l'unique ballon d'or féminin que le Cameroun a connu mais aussi l'un des meilleurs palmarès.

avec la sélection nationale a été Vainqueur des Jeux africains de 2011,Finaliste du Championnat d'Afrique 2014 et aussi Finaliste de la Coupe d'Afrique des nations 2016. En club, elle a été Championne de Serbie en 2013 avec le ŽFK Spartak Subotica, Vainqueur de la Coupe de Serbie en 2013 avec le ŽFK Spartak Subotica. Elle est aussi Vice-championne de Suède en 2015 avec l'Eskilstuna United DFF.

Sur le plan individuel, Gaëlle Déborah Enganamouit a été sacré Meilleure joueuse camerounaise de la saison 2010-2011 puis Meilleure buteuse du Championnat de Suède 2015 avec 18 buts une performance qui lui permettra d'être élu Meilleure joueuse africaine de l'année 2015.

En raccrochant ses crampons ce jour Gaëlle laisse ses fans sur un goût d'inachevé car ses dernières apparitions avec les lionnes indomptables n'étaient plus à la hauteur des attentes placées en elle. Elle a tout de même réussi a mettre sur pieds un centre de formation pour jeunes footballeuses '' la Rails Football académy'' pour selon elle ''redonner au Cameroun ce que le Cameroun lui a donné''