CAMEROUN :: Mort de Samuel Wazizi: Paul Biya prescrit l’ouverture d’une enquête :: CAMEROON

Pendant que le ministère de la défense parle d’une mort de maladie et dénonce les mauvaises langues, Paul Biya a instruit l’ouverture d’une enquête.

C’est un nouveau tournant dans l’affaire Samuel Wazizi. Alors que l’armée camerounaise a confirmé ce 05 juin le décès du journaliste camerounais, le chef de l’Etat entend y voir plus clair. C’est en tout cas l’annonce qui a été faite par l’ambassadeur français au Cameroun, reçu en audience, ce 05 juin, par le président de la république. A sa sortie d’audience, Christophe Guilhou annonce que le chef de l’Etat a promis d’ouvrir une enquête sur le décès du journaliste anglophone.

Arrêté le 03 août 2019 à Enoka, par les forces de sécurité, le présentateur de la chaîne de télévision régionale Chillen Media Television est finalement mort en détention. D’après l’ONG reporters sans frontières, le journaliste n’avait jamais été présenté devant la justice. Son avocat et le Syndicat national des journalistes(Snjc) affirment qu’il a été torturé lors de sa détention.

D’après l’armée, ce dernier était soupçonné « d’intelligence avec a les terroristes et de complicité d’acte de terrorisme ». Dans un communiqué de presse, le chef de la division de communication du ministère de la défense affirme que le prévenu est décédé le 17 août 2019 des suites de « Sepsis sévère et non pas d’un quelconque acte de torture ou services corporels » a-t-il précisé.