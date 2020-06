CAMEROUN :: La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) reportée en 2022 :: CAMEROON

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, qui devait se dérouler au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021 va très probablement subir un nouveau glissement de dates.

Après le dessaisissement, en 2018, du Cameroun, en raison des retards dans la livraison des infrastructures sportives, la 32 ème CAN eut lieu en Egypte, en juin-juillet 2019. Encore prévue au Cameroun en été 2020, la 33 ème CAN fut à nouveau reportée au début de l’année 2021, afin d’éviter le chevauchement des calendriers des compétitions internationales de la Fédération internationale de football association ( FIFA) et de la Confédération africaine de football (CAF).

Il faut dire que cela arrangeait plutôt le pays organisateur qui n’arrivait toujours pas à respecter l’échéancier de la CAF.

La faute au Covid-19

Selon les indiscrétions venant de la CAF, il est désormais très probable que cette CAN camerounaise ait lieu désormais en janvier-février 2022. Le retour de la CAN en début d’année permet de s’assurer de meilleures conditions climatiques, ce qui n’arrange pas des clubs européens privés de certains de leurs joueurs africains durant de longues semaines, en pleine saison footballistique.

Ce nouveau report, à cause de la pandémie du Covid-19, permettra au Cameroun d’en finir enfin avec la livraison des enceintes sportives et des infrastructures extra-sportives, prévues dans le cahier des charges. Ce sera aussi, pour le Cameroun et les supporters des Lions indomptables l’occasion de se rappeler qu’il s’agira du cinquantième anniversaire de la première CAN organisée, à Yaoundé et Douala, en 1972 et de l’immense désillusion de la défaite en demi-finale devant le Congo, vainqueur final.

Paul Biya appréciera cet anniversaire, lui qui était la cheville ouvrière de cette première manifestation sportive continentale, à son poste de Secrétaire général de la présidence d’Ahmadou Ahidjo. Ce sera aussi le quarantième anniversaire de son accession à la présidence de la République.

Avec ce nouveau report, les CAN 2023, en Côte d’Ivoire, et 2025, en Guinée, glisseront également d’une année.