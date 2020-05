Covid-19 au Cameroun : Plus de 5000 cas positifs enregistrés :: CAMEROON

Le Cameroun devient ainsi le 7e pays le plus touché en Afrique. L’annonce a été faite hier à Yaoundé, par le Dr Georges Alain Etoundi Mballa.

Le nombre de malades du Covid-19 au Cameroun va croissant. Avec 318 nouveaux cas positifs enregistrés hier, le Cameroun vient de franchir la barre de 5000 cas positifs. L’annonce a été faite hier à Yaoundé, lors du point de presse quotidien que donnait le Dr Georges Alain Etoundi Mballa, directeur de la lutte contre la maladie, les épidémies et les pandémies au ministère de la Santé publique.

Outre les 318 nouveaux cas enregistrés, la situation épidémiologique en date du 26 mai 2020 fait état de quatre décès et 79 personnes guéries. Avec ces chiffres, le Cameroun devient ainsi le 7e pays le plus touché par la pandémie du coronavirus en Afrique.

En cette période de fin du mois, où les activités sont bariolées, le Dr Georges Alain Etoundi Mballa interpelle les uns et autres à être responsables et faire preuve de plus de vigilance, afin de limiter les contaminations. Les opérateurs économiques, chefs d’établissements bancaires et commerçants, entre autres, doivent tous continuer à veiller à ce que les mesures édictées par le gouvernement soient respectées au sein de leurs structures. Le directeur de la lutte contre la maladie, les épidémies et les pandémies cite entre autres mesures, le port obligatoire du masque de protection et la distanciation sociale. Selon lui, cette discipline permettra à chacun d’éviter toute potentielle contamination.

Citant le chef de l’Etat dans sa mise en garde du 19 mai dernier, le Dr Georges Alain Etoundi Mballa attire une fois de plus l’attention des populations. « N’oublions pas que la négligence d’une seule personne peut nuire gravement à l’ensemble de la communauté. Ne baisons donc pas la garde ». Malgré la complexité des tâches dans la gestion du Covid-19, le système sanitaire tient debout.

Le Dr Georges Alain Etoundi Mballa s’est félicité de la mobilisation des ressources aussi bien financières, matérielles que humaines. Il félicite par ailleurs le ministère de la Santé publique qui continue de veiller à ce que les soins soient prodigués aux patients et demande aux uns et aux autres, de manifester leur soutien aux personnels soignants, ainsi qu’aux personnes malades .