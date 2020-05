CAMEROUN :: Réponse de Me Roland Dieuwou à Me Michelle Ndocki :: CAMEROON

Me Michelle Ndocki fait un post sur son compte Facebook. Elle demande dans son message de tourner la page de l’élection présidentielle d’octobre 2018, pour donner une chance à la construction nationale. Une idée qui rejoint celle de Kah Wallah, la présidente du Cpp.

« Il ne faut surtout pas oublier qui nous sommes et ce que nous voulons: le Changement ! Non pas le remplacement d’un élu par un autre, non pas de voir la victoire déclarée d’un compétiteur sur un lacement », laisse entendre Me Ndocki. En clair, l’heure n’est plus aux revendications, il faut passer le cap et se projeter pour demain.

Une position que contestent les militants du Mrc. Dans une publication sur sa page Facebook ce matin, Me Roland Dieuwou fait indirectement allusion à sa consœur. Nous vous proposons ici, l’intégralité de sa sortie.

Le coup d’état permanent : je n’en suis pas complice

« La Fraude électorale est le ciment du pouvoir perpétuel et de la monocratie (le gré à gré y compris) comme la transparence électorale est le ciment de la Démocratie et de l’alternance au pouvoir. Pour un Républicain, le Non au Hold Up Électoral permanent est un impératif catégorique. En toute objectivité, c’est même cet impératif qui devrait servir d’élément de rassemblement des forces alternatives et progressives qui veulent le changement et pas l’inverse comme semble l’indiquer certains…!

Si Nelson Mandela avait renoncé à la lutte (étant du reste en prison) avant les négociations, l’apartheid ne serait probablement jamais fini! Nous devons maintenir le cap car autrement nous renverrons aux générations futures les combats qui auraient pu être gagné après la présidentielle de 1992!

Sur le plan de l’histoire nous somme même déjà en retard! C’est peut-être la mission de cette génération que Fanon nous invite soit à remplir soit à trahir. La politique c’est le «sacerdoce» des temps modernes pour la Justice et le bien-être commun! La Résistance pacifique entend la remplir et j’y souscris. Non au Hold Up Électoral permanent.

Citoyennement ».