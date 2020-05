CAMEROUN :: Et si c’était Kamto le véritable pion du régime pour empêcher le chassement? :: CAMEROON

Voilà deux ans que les élections sont passées, Paul Biya est toujours au pouvoir.

Pendant ce temps, Kamto continue de manipuler le peuple avec les jeux de mots, mais refuse de répondre à une question très simple que lui pose le full professor Patrice Nganang depuis longtemps: “KAMTO, C’EST QUOI TON PLAN B”?

Dit-il, il ne veut pas l’insurrection populaire parce qu’il nous aime, soit ! Il va donc nous délivrer du tyran de quelle manière ? Les élections sont passées, et il faut vraiment être dérangé pour penser qu’on peut encore parler du contentieux électoral ou régler de manière pacifique le conflit du hold-up.

Quand on a dit ça, même un enfant comprends qu’il n’y a plus que deux solutions pour renverser le régime à l’heure actuelle. 1. L’insurrection populaire. 2. L’insurrection armée. Kamto n’est ni pour l’un, ni pour l’autre. Pourtant, il continue de maintenir le peuple qui veut le changement sous son emprise. À QUI PROFITE DONC LE RÉSULTAT DE SA DÉMARCHE??? Réfléchissez un peu…!!!

Pire, dans le MRC, il a tout fait pour que personne en dehors de lui n’émerge et se distingue.

Maître Michelle NDOKI, princesse d’un moment. Kamto a enlevé sa couronne en faisant d’elle una personna non grata!

KAMTO le Pr du MRC n’a pas cru bon de donner une chance aux cadres de son parti à l’instar de Célestin DJAMEN, Michel NDOKI de servir leurs pays par un poste électif. S’il n’a pas pu élever ses partisans qui l’ont suivi au point de se prendre des balles, pour l’une dans les cuisses et l’autre dans les fesses, c’est vous qu’il ne connaît pas qu’il va élever?

Le MRC était pourtant en position de force pour les législatives et municipales. En refusant d’y participer, à qui ça a profité? Réfléchissez…!!! En plus, il dit qu’il veut faire changer le code électoral, mais comment est-ce possible sans un seul député à l’assemblée???

Pour finir, KAMTO n’a même pas permis à ses partisans de déployer leurs visions lors du Grand Dialogue National, pourquoi? Pour qu’aucun membre du MRC en dehors de lui ne puisse briller.

Quel gâchis !

En conclusion, si Kamto n’a donné la chance à aucun jeune cadre de son parti, croyez-vous vraiment qu’il se souci du peuple?

Quand vous dites ça, il y’a des personnes à la cervelle très réduite pour vous répondre que “est-ce qu’on fait la politique pour espérer les postes électifs “? Autrement dit et pour eux, faire la politique c’est écrire tous les jours sur Facebook “Kamto président élu “ et insulter tout ceux qui le critique…Bref…!!!

Oubliez un peu votre haine contre moi et réfléchissez un peu. À qui profite tous les actions de Kamto si ce n’est à Biya???? Cabral Libi qui pourtant était traité de traître a au moins un quinté à l’assemblée nationale et plus de 100 conseillers municipaux. Autrement dit, il a un pouvoir effectif fusse t-il minime pour impacter le changement dans notre pays.

QU’EN EST-IL DU MRC DE KAMTO? IL VA NOUS APPORTER LE CHANGEMENT COMMENT? EN FAISANT LES LIVES SUR SA PAGE FACEBOOK OU IL RÉCLAME LE TITRE DE PRÉSIDENT ÉLU? C’EST QUOI SON PLAN B???

Oups, j’ai failli écrire: Le débat est ouvert en oubliant qu’au Cameroun et surtout au Kamtoland, on ne débat pas, on insulte, dénigre et calomnie…Alors, livrez-Vous à cœur joie.