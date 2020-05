CAMEROUN :: Bafoussam désinfectée :: CAMEROON

Roger Tafam, la maire de la ville a tenu par cette activité menée jeudi dernier, à réduire la propagation du Covid-19 dans les zones de circulation massive.

C’est par l’hôpital régional de Bafoussam qu’a débuté de bonne heure le jeudi 14 mai dernier, l’opération de désinfection de la ville initiée par le maire Roger Tafam, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le camion-citerne requis pour cette opération, va cracher à grands jets, son produit le long des entrées, sur les pistes circulables et les bâtiments de cet hôpital. La même opération sera tout au long de la journée effectuée dans les gares routières, les carrefours et les artères de la ville de Bafoussam.

Pendant la soirée, le camion de désinfection va profiter du fait que les personnels ont déserté les bureaux, pour se déployer dans les services publics administratifs de la ville ; notamment le gouvernorat, la préfecture, les sous-préfectures, les mairies de la ville, et les services des forces de maintien de l’ordre et de sécurité. Pour le maire de la ville, Roger Tafam, initiateur de cette activité, cette campagne a pour but de détruire les virus du Covid-19 dans la ville. « Nous avons pensé qu’il était temps de mener cette désinfection des rues et autres zones de grande fréquentation, pour réduire la propagation du virus ».

Le magistrat municipal précise que cette opération de désinfection massive de la ville pour lutter contre le coronavirus, menée avec le concours de deux sociétés citoyennes qui ont fourni les produits désinfectants et le camion arrosoir, va être renouvelée de manière régulière, jusqu’à l’éradication totale du Covid-19 dans la ville. Cette campagne de désinfection a été appréciée par les populations de Bafoussam qui l’ont acclamée à divers endroits. « En plus de désinfecter les lieux densément fréquentés comme les gares routières, le jet de ces produits permettait également la désinfection des voitures et de tout l’environnement.

C’est une bonne chose, parce qu’on peut circuler en ayant la certitude que le virus n’est ni dans l’air, ni dispersé un peu partout dans la ville », appréciera le président de la gare routière du marché B de Bafoussam. Le maire Roger Tafam a tenu à préciser à l’endroit des populations, que cette action doit rigoureusement être accompagnée par le respect strict des mesures barrières, pour une éradication au plus vite de cette pandémie dans la ville de Bafoussam .