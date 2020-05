CAMEROUN :: Trois morts dans une incursion de Boko Haram à Mora :: CAMEROON

C’est le bilan d’une expédition «punitive» menée dans la nuit du 11 au 12 mai dernier à Makoulahé.

Une fois de plus, le village Makoulahé, situé à une dizaine de kilomètres du centre urbain de Mora dans le département du Mayo-Sava vient d’enregistrer une énième incursion des présumés membres de la secte terroriste Boko Haram dans la nuit du 11 au 12 mai 2020. Le bilan officiel fait état de trois villageois tués et d’un blessé. Selon de sources sécuritaires, il s’agit, non pas à proprement parler d’une incursion avec pillage comme à l’accoutumée mais, d’une expédition punitive de certains fils de la localité qui ont été enrôlés quelques années plus tôt dans les rangs de Boko Haram, de l’autre côté de la frontière camerounaise.

Sous le couvert de l’anonymat, un sous-officier de l’armée camerounaise en service dans un poste avancé riverain de cette localité confie que : «cette fois-ci, les Boko Haram sont venus assassiner trois personne et blessé grièvement un habitant dans ce village. Cela montre des relents de vengeance entre les informateurs de la secte tapis dans la population et leurs complices qui font partie des bandes armées de Boko Haram qui vivent de l’autre côté du Nigeria et qui viennent de temps en temps mener des incursions et piller les populations en vue de reconstituer leurs stocks de survie par ces temps de saison sèche ».

Selon nos informations, Boko Haram bénéficie des complicités internes dans les villages frontaliers camerounais qui renseignent ceux du coté nigérian sur les potentielles fortunes et lieux à piller, sur les informateurs à liquider ou sur les positions des éléments de l’armée camerounaise. Pour l’heure, rien ne filtre sur la véritable identité des victimes. Les familles ont enterré leurs morts le 12 mai et continuent de porter le deuil.

Depuis ces derniers temps, le village Makoulahé est devenu la nouvelle cible des terroristes de Boko Haram qui en ont fait un lieu de ravitaillement en vivres et en objets d’utilisation courante avec à la clé des morts d’hommes et d’incendies des concessions et des productions.