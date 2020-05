CAMEROUN :: Kribi Conteneurs Terminal accueille le navire Rhone Maersk. :: CAMEROON

L’arrivée de Rhone Maersk annonce le lancement par CMA CGM et MAERSK du service de navires en commun au Port de Kribi.

Manutentionner les navires à l’importation et exportation.

Il s’agit d’une innovation profonde sur la place portuaire de Kribi. L’opérateur du terminal à conteneurs du Port en eaux profondes de Kribi, lance ainsi officiellement, le service hebdomadaire de partage des navires des armateurs CMA CGM (MIDAS) et MAERSK (MESSAWA). Un service qui apporte une valeur ajoutée significative dans les mouvements des navires au port de Kribi. Dans le cadre de ce nouveau service « MESSAWA/MIDAS », KCT manutentionnera des navires ayant des conteneurs à l’importation et à l’exportation en provenance ou à destination du Moyen Orient et d’Asie.

Transport dans la sous région.

Ce service permettra aux clients de Kribi Conteneurs Terminal, de bénéficier d’un temps de transit favorable et d’une solution de transport de qualité à l’import et à l’export pour le Cameroun et les pays de sous-région (Tchad et République centrafricaine). Renforcer la compétitivité du Port de Kribi et accroitre les volumes par la relance des importations et des exportations à partir de Kribi. En plus de la digitalisation du service de facturation opérationnelle depuis le 1er avril 2020, le lancement du service «MESSAWA/MIDAS » renforce l’attractivité du Port de Kribi.

Accès du golfe de Guinée

Kribi Conteneurs Terminal se positionne pleinement comme la porte d’accès maritime majeure du Golfe de Guinée. Son terminal est desservi aujourd’hui par quatre lignes maritimes de premier plan : CMA-CGM, NILEDUTCH, MAERSK et MARGUISA.

A PROPOS DE KRIBI CONTENEURS TERMINAL

Constitué de Bolloré, CMA CGM, CHEC et un groupement d’actionnaires Camerounais, le consortium Kribi Conteneurs Terminal est le concessionnaire du terminal à conteneurs du port en eau profonde de Kribi. KCT offre à la chaîne logistique Camerounaise une infrastructure moderne, adaptée à la nouvelle génération de navires transocéaniques, dont les quais de 350 mètres peuvent accueillir des navires ayant une capacité allant jusqu’à 11 000 EVP. Les Infrastructures et les équipements sont conformes aux meilleurs standards internationaux. Véritable porte d’entrée sur le Cameroun et ses pays de l’hinterland, comme le Tchad ou la République Centrafricaine, ce nouveau terminal est appelé à faciliter l’essor du commerce régional et accélérer la croissance économique du pays. Kribi Conteneurs Terminal souhaite également se positionner comme un hub de transbordement.