CAMEROUN :: Lettre de remerciement du maire Joseph Nguessieuk aux populations de l'arrondissement de BANKA :: CAMEROON

Chers parents, Chers frères et sœurs...Lorsque nous sommes passés dans vos quartiers en période de campagne électorale, nous avons en quelque sorte fait le serment de diriger notre municipalité avec vous et pour vous. Nous avons scellé avec vous un contrat de confiance, de soutien et de fidélité réciproque.

Et suite à votre vote massif, la liste du Mouvement Citoyen National Camerounais (MCNC) que ma modeste personne a eu l’honneur de conduire lors de l’élection municipale du 09 février 2020 a été déclarée vainqueur au terme de ladite consultation par la commission communale de supervision des élections dans la commune de Banka avec un score de 2199 voix soit 45,13 % des suffrages valablement exprimés par les électeurs. Ce qui a conféré à notre équipe une majorité de 19 sièges sur les 25 que compte notre conseil municipal.

Dans le même ordre d’idée, 21 conseillers sur les 25 que compte notre conseil municipal m’ont élu Maire de ladite commune lors de la session de plein droit tenue le 18 février 2020 sous la présidence du doyen d’âge de ladite assemblée et sous la supervision du Préfet du Département du Haut-Nkam.

A la même occasion, mes colistiers Alphonse WESSILESSIE et EPANDA Ebenezer ont été respectivement portés au poste de premier et de deuxième adjoint au Maire de la Commune de Banka.

Nous avons ainsi pris effectivement service en date du 27 février 2020. Le 05 mars 2020, le Ministre en charge de la Décentralisation et du Développement local, a signé un arrêté pour constater l’élection de notre exécutif communal. Comme le recommande la loi, nous avons prêté serment en date du 03 avril 2020 devant le tribunal de première instance de Bafang. Vu les restrictions liées aux mesures barrières imposées dans le cadre de la riposte gouvernementale face à la pandémie du Covid19 qui agite l’ensemble de l’humanité depuis environ six mois, la cérémonie de notre installation officielle a été reportée à une date ultérieure.

Chers parents, Chers frères et sœurs,

Nous avons espoir que cette crise sanitaire prendra fin dans un avenir proche et nous allons nous retrouver pour communier et célébrer ensemble cette victoire, celle du peuple. Une victoire que nous vous dédions, car c’est grâce à vos voix que nous avons gagné. Recevez par ma modeste voix, au nom des conseillers municipaux de cette dynamique, l’expression de notre entière et totale gratitude. Soyez rassurés, nous n’allons pas trahir notre serment. Nous sommes à votre écoute.

Vos doléances et suggestions sont attendues afin que se traduisent notre slogan de campagne électorale : « Avec vous, une nouvelle page est possible pour le Développement de la Commune de Banka ! ».

Chers parents, Chers frères et sœurs, nous vous prions de bien vouloir recevoir l’expression de notre entière satisfaction pour la confiance portée sur notre équipe. Tout aussi, soyez rassurés de notre considération constante et profonde.

Le Maire,

Joseph Nguessieuk