L'ODS demande une suspension de 3 mois de Human Rights Watch au Cameroun :: CAMEROON

Le coordonateur de l'Observatoire du developpement societal (ODS)Engoulou Koulou Lilian a tenu une conférence de presse ce lundi 04 mai 2020 dans ses locaux sis au quartier Elig-Essono à Yaoundé dans le but de dénoncer les rapports toujours à charge selon lui, de l'ONG Human Rights Whatch (HRW) au Cameroun.

Face à la presse le cordonnateur de cet observatoire a tenu à remercier les actions des forces de défense et de sécurité ( Fds) pour leur bravoure et leur engagement sur le terrain, afin de préserver le vivre ensemble et la cohésion nationale. Le rapport de la chercheurse Ilaria Allegrozzi travaillant pour HRW, lequel décrédibilise les actions des Fds sur le champ de bataille et la lutte contre le terrorisme dans le Nord-Ouest et Sud-Ouest ( Noso) a manifestement mis à mal l'image du Cameroun. Aussi, Lilian Engoulou Koulou suggère-t-il au ministre camerounais de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, de suspendre pour trois mois, les activités de Hrw au Cameroun pour la préservation des intérêts du pays.

"Nous référant à l'article 22 de la Loi N°99/014 du 22 décembre 1999, régissant des Organisations Non Gouvernementales qui dispose que, "le Ministre chargé de l'Administration Territoriale peut après avis motivé de la commission, suspendre par arrêté, pour un délai maximal de trois (3) mois, toute ONG dont les activités s'écartent de son objet", l'Observatoire du Développement Sociétal appelle le ministre de l'Administration territoriale à suspendre les activités de Human Rights Watch au Cameroun pour une durée maximale de 03 mois", a requis le coordonnateur de l'Ods.

Selon Lilian Engoulou Koulou, l’Observatoire du développement sociétal, fidèle à ses missions de défense des droits des usagers, a pris connaissance avec affliction, du communiqué rendu public par le ministre d’Etat, secrétaire général à la présidence de la République, le 21 avril 2020, suites à la clôture de l’enquête prescrite par le chef de l'État, et relative au drame de Ngarbuh dans la région du Nord-Ouest. Placée sous l’autorité du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie,, la commission d’enquête composée d’officiers de l'Armée, mais aussi des observateurs indépendants jouissant d’une probité morale digne de foi. Il conclut qu’il s’est agi d’une opération militaire menée sur fond de renseignements y compris ceux issus d’un terroriste repenti ainsi que d’un paysan au cours de laquelle cinq combattants séparatistes ont été neutralisés, mais aussi, où 13 civils ont malheureusement perdu la vie à l’issue de cette opération militaire.

Durant cette session d'échanges avec les médias, des vidéos ont été diffusées dans le but de réévaluer l'actif des Fds sur le terrain et de démontrer à suffisance les exactions commises par les sécessionnistes et les partisans de la secte islamique Boko Haram dansl'Extrême-Nord. Le coordonnateur de l'Ods s'est notammant appesanti sur l'attitude jugée peu conventionnelle des

quelques hommes politiques et personnalités publiques qui se sont en quelque sorte réjouis lors de la lecture du rapport qui accable les forces de défenses et de sécurité. Il a tenu à féliciter celles-ci pour leur bravoure et leur courage face à ces assaillants qui causent mort et désolation.

"L'Observatoire voudrait féliciter le Président de la République, pour la ttransparance, l'impartialité, dont il a fait montre une fois de plus, afin que non seulement lumière soit faite sur certaines zones d'ombre concernant le drame de Ngarbuh, mais aussi que les coupables répondent de leurs actes conformément au droit positif camerounais, féliciter les autorités militairers au rang desquelles Monsieur le ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense, Monsieur le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie, les officiers de l'Armée, de la Gendarmerie, ainsi que tous les observateurs indépendants associés à cette commission d'enquête, pour leur implication en vue de la manifestation de la vérité, preuve de ce que le Cameroun n'est pas un foyer propice à l'injustice, à l'impunité. L'Observatoire exprime toute sa gratitude, son admiration à nos Forces de Défenses et de Sécurité qui veillent, se battent jour et nuit afin de garder inviolable le territoire de la République du Cameroun, et assurer la sécurité, la tranquillité des personnes et des biens.

Tout en déplorant les nombreuses victimeset pertes matériellesliées à l'insécurité dans les régions de l'Extrême-Nord, du Nord-Ouest, Sud-Ouest, l'Observatoire adresse ses plus sincères condoléances aux familles des victimes, en réitérant son engagement à toujours militer pour la défense, le respect et la protection des droits des usagers, un mort de plus, c'est un mort de trop", a déclaré Lilian Engoulou Koulou.