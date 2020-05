CAMEROUN :: Des jeunes mettent leur ingéniosité au service du combat contre la pandémie du Coronavirus :: CAMEROON

Ils ont mis sur pieds des gadgets pour rendre la prévention contre ce virus plus moins pénible et plus efficace.

Depuis le début du mois de Mars de cette année, le Cameroun a enregistré ces premiers cas d'infection au Covid-19. Connaissant les ravages que cause cette maladie en occident, il est apparu opportun pour les autorités administratives camerounaises de mettre un peu de rigueur pour sauver leurs concitoyens. C'est ainsi que le premier ministre chef du gouvernement a édicté des mesures barrières permettant de réduire la propagation du virus. ces mesures dont l'une des plus importantes est le port obligatoire du masque n'est pas toujours la plus évidente à pratiquer car les masques vendus en pharmacie sont chers et les conditions d'usage (usage unique) font qu'elles ne sont pas à la portée du Camerounais moyen.

Au vu de cette situation,les jeunes camerounais de l'entreprise Solutike ont mis sur pieds des outils révolutionnaires et adaptés au contexte local pour mieux freiner la propagation de ce sale virus.

Il s'est agit dans un premier temps des visières de protection ou écrans faciaux. Vendus au prix de 1000f ,cet outil permet à son propriétaire d'éviter les postillons de son vis a vis tout en lui laissant la capacité de respirer normalement avec le nez et la bouche protégés. Christian Dior Mbah le chef du projet explique a cet effet que '' de nombreux compatriotes avaient et ont toujours beaucoup de mal a bien arborer leurs masques se plaignant des fois de difficultés à respirer derrière les masques en tissus qui foisonnent le marché local, il nous a donc semblé juste de trouver une solution a ce problème car du fait du mauvais port du masque on s'expose encore plus à la maladie''

En plus de l'écran facial, les jeunes de Solutike ont aussi mis sur pied des pinces qui permettent de fabriquer vous même votre protection. Pratiques et Faciles a utiliser, ces pinces sont le nouveau produit phare de la petite structure car elles sont plus légères et plus discrètes s'adaptent aux tissus mais aussi aux mouchoirs jetables permettant a son utilisateur de changer de cache-nez à sa guise.

Voilà donc deux produits sortis tout droit de l'ingéniosité de jeunes camerounais pour freiner la propagation du covid19.en attendant d'éventuels partenariats avec des structures plus grandes pour une production plus élevée de ces produits, ils se vendent à partir de Douala au prix de 1000f CFA l'unité et garantissent a son utilisateur, sécurité, fiabilité et aisance faisant de l'application des mesures barrières une formalité moins pénible.