CAMEROUN :: La cure de Mgr Kleda :: CAMEROON

Le traitement proposé par l’archevêque métropolitain de Douala fait courir et bénéficie de l’accompagnement du gouvernement et des opérateurs économiques.

Le traitement anti-covid-19 proposé par l’archevêque métropolitain de Douala, Mgr Samuel Kleda depuis le mois d’avril fait écho. Tous les matins, après la messe de 6h, tel que l’expliquent les prêtres, l’archidiocèse est assailli. L’on est à la recherche de l’élixir miracle, qui guérit. « Depuis à peu près un mois, nous avons suivi des malades à qui nous avons administré le traitement que j’ai mis sur pied. A l’heure actuelle, je puis dire que le produit est très efficace contre le Coronavirus.

Nous n’avons enregistré aucun décès parmi les malades sur lesquels nous avons appliqué notre produit. Même les personnes dont l’état clinique était déjà avancé ont recouvré la santé et parmi elles, nous comptons beaucoup de médecins, puisqu’ils sont les plus exposés », indique Mgr Samuel Kleda. Gratuit, le traitement (l’huile essentielle de plantes naturelles) s’épuise rapidement. Il y a encore deux semaines, le prélat craignait cette pénurie. « Ma préoccu- pation actuelle porte sur la recherche des voies et moyens pour m’organiser pour que le produit soit donné à un grand nombre de personnes. Si nous réussissons à préparer le produit en grande quantité, nous pourrons alors sauver de nombreuses vies », soutient-il. L’appel de l’archevêque a trouvé un écho favorable auprès de certains citoyens de bonne volonté. Il vient ainsi de bénéficier du soutien du PDG du groupe l’Anecdote, Amougou Belinga.

L’opérateur économique, lui a remis une somme de 50 millions de F afin de produire en grande quantité le traitement. Par ailleurs, une équipe du Minsanté conduite par le directeur de la pharmacie a échangé récemment avec le prélat au sujet d’une collaboration multidimesionnelle à mettre sur pied. Une démarche bien accueillie par l’homme de Dieu.

« Nous devons maintenant nous mettre ensemble pour voir comment nous organiser pour donner ce produit qui ne contient aucun élément chimique aux patients », a-t-il réagi. L’archevêque métropolitain qui s’intéresse à la médecine traditionnelle est un chercheur naturopathe depuis une trentaine d’années. Ses principaux axes de recherche sont : les infections respiratoires, les maux de gorge, la toux, les problèmes de nez, la grippe etc.

Actuellement, le produit est disponible à l’archidiocèse de Douala et dans les locaux du Codas Caritas à Saint Paul. Seulement, il faut au préalable se faire consulter par les structures sanitaires de l’archidiocèse pour avoir droit à l’huile essentielle de Mgr Samuel Kléda.