Covid-19 : l’Afrique, nouveau médecin du monde :: AFRICA

L’Afrique a vaincu le covid-19. Il faut déjà l’admettre pour avancer. Les chefs d’État du continent ont décidé d’en découdre avec cette pandémie une fois pour toute. Presque tous sont en rangs serrés derrière le Covid-Organics de Madagascar. Depuis quelques jours, le président Andry Rajoelina vante son médicament auprès de ses homologues du Berceau de l’humanité.

Il partage l’expérience malgache avec eux pour leur permettre de voler de leurs propres ailes ou de venir se ravitailler chez lui. Cette stratégie vise à apporter une solution africaine au covid-19 qui a déjà fait des milliers de morts sur le continent. Certains chefs d’État passent leurs commandes en direct pendant l’échange avec l’ambassadeur du Covid-Organics. Andry Rajoelina est convaincu et convainquant. Il ne doute pas une seule seconde de l’efficacité de sa solution. Il a réussi à séduire Washington qui a débloqué 2,5 millions de dollars pour soutenir sa bataille.

L’Occident aux abois

Pendant que l’Afrique retourne aux sources, en Occident, ça va dans tous les sens. L’Organisation des Nations-Unies (Onu) fustige les grandes puissances, qui n’ont pas pu faire bloc contre le nouveau coronavirus. Elles étaient divisées par des guerres de leadership et des coups bas. Les États-Unis de Donald Trump par exemple, ont décidé de ne plus faire confiance à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à cause de sa ”mauvaise gestion” de la crise sanitaire mondiale.

En Europe, il y a eu plusieurs coups bas. Des masques ont été détournés. Plusieurs milliers de personnes sont mortes dans des hôpitaux hyper équipés. Un vrai désastre qui va forcément coûter cher à l’Union européenne. Elle qui n’a pas fait preuve de solidarité depuis le début de la crise.

Toutefois, l’échec des grandes nations n’est pas forcément l’échec du continent africain, qui s’est montré plus solidaire. Chez nous, la recette de ”grand-mère” a soulagé plusieurs patients. Les naturopathes ont sorti leurs muscles pour mettre le covid-19 en quarantaine. Le climat joue également en notre faveur. Mais la population africaine sait qu’elle doit redoubler de vigilance. Les gestes barrières sont toujours en vigueur jusqu’à la disparition totale du virus. Une situation qui ne semble pas arranger la médecine moderne.

J’ai appris ce vendredi 1er mai que l’Ordre des médecins du Cameroun est remonté contre le médicament de Samuel Kleda contre le covid-19. L’archevêque de Douala sauve pourtant des vies avec sa ”potion magique” composée de plantes médicinales. Soulignons qu’avant la sortie de Guy Sandjon, président de l’ordre, on n’a pas beaucoup entendu cette organisation sur le terrain. Kleda serait-il en train de menacer ses intérêts en sauvant des vies?