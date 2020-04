CAMEROUN :: Elanga Obam en guerre contre les inhumations…payantes :: CAMEROON

Le ministre de la Décentralisation et du Développement local rappelle la gratuité de cette prestation dans les cimetières Cmunicipaux dans une instruction datée du 22 avril.

Le racket a commencé dans la prise en charge des personnes testées positives au Covid-19. Une pratique dénoncée par le ministre de la Santé publique dans un communiqué signé le 16 avril. Dans cette correspondance, Manaouda Malachie condamne « la facturation systématique des services liés à la prise en charge des patients, notamment les tests de confirmation, les hospitalisations, l’administration des différents produits médicaux ou encore le recours systématique à certains examens onéreux ».

Après cette sortie du Minsanté, c’est au tour du ministre de la Décentralisation et du Développement local (Mindevel) de s’insurger contre le monnayage des prestations liées au Covid-19. « Il m’est revenu, de sources concordantes et dignes de foi, que certaines autorités municipales ou leurs collaborateurs en charge de la gestion des cimetières communaux exigent de fortes sommes d’argent aux parents de personnes décédées des suites du Covid-19, afin de mettre à leur disposition des espaces dans lesdits cimetières pour pouvoir inhumer leurs proches », constate-t-il. Et pour mettre un terme à cette dérive, Georges Elanga Obam a, le 22 avril 2020, donné instruction aux exécutifs communaux de s’appuyer, s’agissant de l’inhumation des morts de coronavirus, au Code général des collectivités territoriales décentralisées (CTD). Ce bréviaire de l’action des CTD leur confère la compétence sur la création, l’entretien et la gestion des cimetières publics.

D’après Georges Elanga Obam, les exécutifs communaux doivent partir du principe de gratuité de la prise en charge des personnes testées positives au Covid-19 prescrit par le gouvernement. S’inscrivant dans cette logique, les exécutifs communaux doivent s’interdir de conditionner l’inhumation d’une personne décédée des suites de Covid-19 au versement d’une quelconque somme d’argent par les membres de sa famille. Au contraire, ils peuvent au besoin offrir des cercueils pour l’inhumation de ces corps pour le moins délicats. Les textes vont plus loin en confiant l’aménagement des espaces dans les cimetières municipaux aux CTD qui doivent en outre veiller à ce que les personnes décédées de Covid-19 soient inhumées dans le strict respect des mesures d’hygiène édictées par le ministère de la Santé publique, afin d’éviter toute contamination.

Dans cette optique, Georges Elanga Obam donne instruction aux exécutifs communaux de doter le personnel en charge de l’inhumation des équipements adéquats les mettant à l’abri de tout risque, et de veiller à la préservation des populations et de l’environnement en procédant à la désinfection du véhicule et des endroits où la dépouille a transité avant son inhumation. C’est pour davantage impliquer les communes et les communautés urbaines dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 que le ministre de la Santé publique et le Mindevel ont tenu une réunion de concertation le 20 avril à Yaoundé.

Au cours de cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre de la décentralisation de la prévention et de la riposte contre le coronavirus, Manaouda Malachie et Georges Elanga Obama ont défini des mesures devant être mises en oeuvre par les communes et communautés urbaines conformément aux compétences que l’Etat leur a transférées en matière de santé publique et sociale. Ainsi, il a été décidé de confier aux CTD la prise en charge socio sanitaire des personnes testées positives au Covid-19 et hospitalisées en assurant notamment leur alimentation. En cas de décès massifs, les CTD doivent identifier des sites dans les cimetières pour l’inhumation des personnes décédées. .