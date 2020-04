CAMEROUN :: Vérités sur les massacres de Ngarbuh : Paul Biya désavoue ses ministres :: CAMEROON

Le 14 février 2020, l’affaire a défrayé la chronique, celle du massacre de Ngarbuh, une localité située dans le nord-ouest du Cameroun en proie aux attaques sécessionnistes. On a manœuvré pour tronquer la vérité. Malgré tout, elle a éclaté au grand jour.

Un affrontement entre sécessionnistes et les forces régulières s’est soldée par des morts des enfants et des femmes. Une bavure policière sans doute. Du coup, le compte à rebours a commencé. Pour la manifestation de la vérité. La presse s’est constituée dans la défense. Désormais, elle est connue à la suite du rapport de la commission mixte d’enquête mise sur pied pour faire la lumière sur les circonstances du drame et établir les responsabilités des différents acteurs.

On sait désormais que 3 femmes et 10 enfants ont été abattus. Des maisons brulées pour masquer la bavure. Auparavant, le gouvernement était rangé en ordre de bataille pour tronquer cette vérité et jeter l’opprobre sur l’autre. Les boucs trouvés. Avec la bénédiction d’une presse sans doute aux ordres. A ‘instar des publications la dernière heure, l’orphelin, le journal La veuve paraissant à Yaoundé va alors pointer du doigt Maurice Kamto, président du MRC, Akere Muna et Agbor Balla avocats au barreau du Cameroun. Sous le fallacieux prétexte de divulgation de fausses nouvelles. Le journal nous apprendra alors que le ministre de la défense préparait une plainte contre ce « trio du mal » et pour cause « Suite à une altercation entre l’armée et les sécessionnistes du Donga Mantung, ces derniers comme d’habitude se sont mis à communiquer pour noircir et accuser l’armée sans preuve »

René Sadi, le ministre la communication est monté au créneau. Avec les journaux le quotidien, le pélican. Comme l’a écrit le journal Le Détective. Cette fois contre le rapport de l’ONG human rights Watch sur le drame « René Sadi démonte les contre-vérités de Human Righs Wath » Pour le journal, c’est une usine de mensonges montée par Ilaria Allegrozzi dont elle se sert de façon ignoble dans un objectif de déstabilisation des institutions Camerounaises » Le ministre de l’administration territoriale Paul Atanga Nji, quant à lui, au cours d’une communication va menacer de fermeture la télévision privée Equinoxe, le journal privé Le Jour, Radio Balafon aussi bien que l’ONG le Redhac qui ont traité du sujet pour la manifestation de la vérité.

Au finish, la vérité de l’histoire sur les « événements tragiques de Ngarbh » est connue avec la prescription par Paul Biya contre les coupables de ce drame. L’ouverture d’une procédure disciplinaire, l’arrestation et l’ouverture d’une procédure disciplinaire, le recensement des ayants-droits des victimes, le renforcement de la sécurisation des villages. Un véritable pied de nez à ces membres du gouvernement qui excellent dans la manipulation de l’opinion et la falsification des faits.