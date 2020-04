CAMEROUN :: MPDR – PMDR: QUAND UN JOURNALISTE MERITE NOS FELICITATIONS :: CAMEROON

Nous sommes le MPDR – PMDR, Mouvement Populaire pour le Dialogue et la réconciliation. Notre ambition, nos buts et objectifs, ce pour quoi nous existons et entendons nous mobiliser, c’est le rassemblement des filles et filles de notre pays, c’est la fin de ce drame sans nom, c’est le retour à plus de raison, de tolérance et de sagesse de tous les côtés. Que la haine cesse et que le soleil de la paix brille enfin. Nous y croyons et avons bon espoir, qu’un jour très proche, nous allons nous asseoir.(...)

A Monsieur Yannick Noah Mbarga

Journaliste

L’ANECDOTE HEBDO - Yaoundé

Yaoundé, le 14 Avril 2020

Objet : Félicitations douloureuses pour votre article

« Espoirs brisés »

Monsieur le Journaliste et cher compatriote,

J’ai lu avec une particulière émotion, votre article intitulé « Espoirs brisés », paru dans l’édition n° 1094 du 13 au 15 Avril 2020, de votre hebdomadaire « L’Anecdote ».

En effet dans cet article, vous relatez les conséquences pour une pauvre famille, de la mort au front, dans le NOQSO, d’un jeune soldat. Capturé, torturé, découpé comme une bête sauvage, les photos de son supplice sont ensuite balancées à des connaissances à partir des contacts puisés dans son téléphone. Avec sa mort, une famille entière dont il était l’unique soutien, s’effondre à jamais.

Nous sommes le MPDR – PMDR, Mouvement Populaire pour le Dialogue et la réconciliation. Notre ambition, nos buts et objectifs, ce pour quoi nous existons et entendons nous mobiliser, c’est le rassemblement des filles et filles de notre pays, c’est la fin de ce drame sans nom, c’est le retour à plus de raison, de tolérance et de sagesse de tous les côtés. Que la haine cesse et que le soleil de la paix brille enfin. Nous y croyons et avons bon espoir, qu’un jour très proche, nous allons nous asseoir.

L’histoire de ce jeune soldat est certes d’une dureté extrême, mais elle rencontre et fait écho, à d’autres histoires, celles d’autres familles, des deux côtés, c’est-à-dire des enfants perdus à jamais, des écoles et autres infrastructures détruites, des réfugiés dans leur propre pays, des familles entières disparues, des élites dont les résidences ont été incendiées, des gens enlevés et assassinés froidement. Voilà ce que nous ne voulons plus, ce que tous ensemble, nous devons combattre.

Nous vous remercions infiniment pour cet article, que nous allons soumettre à des institutions internationales pour juste considération, appréciation et récompense. Vous méritez d’être primé. Nombreux sont les incendiaires qui, lâchement, de leur salon ici ou de leur confort depuis l’étranger, prêchent et attisent la haine et la guerre civile, sans mesurer les conséquences et sans être prêts à les supporter. Nous devons leur barrer la route, mais aussi, repenser notre société, la forme de l’Etat.

Aussi, avec votre permission, nous rendons public en mondovision, cette contribution importante à l’information et à la sensibilisation sur les ravages, la face cachée, les affres de la guerre.

Cordialement./.

SHANDA TONME