CAMEROUN :: Détruire le pays pour sauver le régime :: CAMEROON

Le fait qu'un psychopathe sans cervelle fasse tout ce qu'il peut pour bloquer le Pr. Maurice Kamto et son parti le MRC pour contribuer à la lutte contre le coronavirus pourrait surprendre beaucoup, mais pas les observateurs avisés de la politique camerounaise.

En effet il s’agit d’un gouvernement qui travaille sur la répétition enchâssée dans une pulsion de mort extrême. Ainsi, le régime de Yaoundé n'utilise pas d'hommes d'État animés d'une forte conviction pour les services publics, du moins il est parvenu à tous les éliminer.

Par conséquent, ce ne sont pas comme on pourrait souvent le croire des gens qui n’ont pas d’expertise et ne comprennent rien au principe de proportionnalité pour organiser les talents et les ressources humaines à même de gérer et juguler de grandes crises telles que le coronavirus. Cela est d’abord aggravé par le fait qu'ils ne sont pas responsables devant le peuple. Aussi, les gens qui travaillent pour le régime de Yaoundé sont des individus choisis pour leur manque de scrupules et d’état d'âmes, qui savent voler des élections et diriger des appareils répressifs militaires et de sécurité pour écraser le peuple.

Vu sous cet angle, dans la pratique le comportement de l’actuel ministre de l'administration territoriale n'est pas hors de propos. Son travail consiste à s'assurer que le régime survit même si le peuple ne le fait pas.

Il ne doit pas son travail au peuple mais à un système de patronage et de réseaux clientélistes, et il n'est responsable que devant le « Nnom guii » (chef de chefs) et non devant le peuple. Laisser les gens mourir pour sauver un régime corrompu ne l’ébranle nullement. C'est exactement ce que vous obtenez avec des voyous et brigands ethnofascistes installés dans des fonctions de pouvoir. Ils opèrent dans une nébuleuse où le droit et la dignité de l’homme n’existent pas. Il n’y a que des valeurs contractuelles comme celles qui prévalent dans une mafia qui les contraignent. Il n’y a pas de droit et des devoirs mais l’asservissement et une loyauté liberticide, où seule la personne du « Nnom guii » est inviolable et sacrée, parce que considéré par eux comme Dieu sur terre.

Cependant, il y a quelque chose qu'ils oublient. Nous ne vivons pas une situation normale, même pour une dictature. Cette idée qu'ils vont jouer à Dieu même dans un moment comme celui-ci est stupide. S'ils veulent vraiment survivre, ils feraient mieux de poursuivre le programme de collecte et d'essayer de sauver des vies comme l’a initié le Pr. Kamto.

Les Camerounais peuvent être obéissants et même lâches, mais ils ne sont pas des animaux ou des machines suicidaires

À bon entendeur salut!

Pr. Olivier J. Tchouaffe, Porte-parole du CL2P

http://www.cl2p.org/