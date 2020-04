CAMEROUN :: Nécrologie : Samuel Wembé est décédé :: CAMEROON

Cet homme politique, entrepreneur, dirigeant sportif et membre du conseil exécutif de la fédération camerounaise de football a rendu l’âme hier à Douala de suites de maladies.

L’annonce du décès de Samuel Wembé, ancien député de la Mifi a sonné comme un fake-news au sein des militants du Rdpc de ce département avant d’être confirmée par les membres de sa famille et autres proches. Celui que plusieurs jeunes de ce parti présentent comme étant leur mentor ne sera plus jamais dans lesrangs du parti au pouvoir lors des grands rendez-vous politiques.

Son engagement politique l’a conduit d’abord à l’assemblée nationale. Depuis 2018, il est sénateur suppléant toujours aux couleurs du Rdpc. Samuel Wembé, étaitlors des dernières élections locales de février 2020, membre de la commission départementale d’investitures des candidats au sein du parti au pouvoir dans la Mifi. Selon un communiqué signé du secrétaire général de la ligue régionale de football de l’Ouest,ce dirigeant sportif est décédé aux premières heures de la matinée du dimanche 12 avril 2020.Ce communiqué a évoqué la thèse de la maladie tout simplement faisant ainsi allusion aux circonstances de son décès. D’autres sources cependant renseignent que Samuel Wembé est décédé de suite de coronavirus.

Elles confieront que cet homme d’affaires de retour au pays après un séjour en Europe aurait sollicité une mise en quarantaine de 14 jours dans un centre hospitalier à Douala. Une fois dans ce centre sans un signe d’alerte à cette maladie, sous instruction des médecins, il va regagner son domicile. Quelques jours plus tard présentant quelques signes, il va retourner dans ce centre et sera testé positif au Covid-19. Interné à l’hôpital général de Douala depuis quelques jours, il a rendu l’âme aux premières heures de la matinée d’hier.

L’honorable sénateur Samuel Wembé est né le 1er janvier 1947. Il était bien introduit dans le monde des affaires. Son entreprise Ppsm spécialisée dans l’importation et la distribution des produits pétroliers est également présente en République Centrafricaine. Il est présent dans les activités liées au transport, à l’import et à l’expert avec plusieurs magasins au port de Douala.Le décès du promoteur de l’hôtel Ino situé dans la ville de Bafoussam sonne tout de mêmen on seulement comme une grosse perte pour les hôteliers mais également pour de nombreux partenariats noués au niveau national et international. Il est diplômé de l’école nationale supérieure maritime marchande du Havre en France dans les années 70.

C’est au Cameroun que Samuel Wembé a bâti sa fortune et sa réputation. Actionnaire majoritaire, il était président du conseil d’administration de Racing club de Bafoussam et membre du conseil exécutif de la fédération camerounaise de football. Il est connu au sein de la famille des supporters de Racing football club de Bafoussam comme celuiq ui a contribué à l’épopée glorieuse de cette formation sportive lors de son passage dans cette équipe comme président.

Ancien président de la ligue départementale de football du Wouri,ancien président de la ligue régionale de football de l’Ouest, Samuel Wembé tire ainsi sa révérence à l’âge de 73 ans dans un contexte de lutte contre le coronavirus. Une pandémie quine cesse de faire des ravages à travers le monde.